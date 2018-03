Bichelmeier jetzt Vize

Anzeige

Mannheim.Jürgen Bichelmeier (Bild) ist neuer Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK). Der Platz im Präsidium war freigeworden, als im Dezember Präsidentin Irmgard Abt aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt erklärte und der bisherige Erste Vizepräsident Manfred Schnabel von der Vollversammlung zum Nachfolger gewählt wurde. Obwohl er fünf Gegenkandidaten hatte, wählte das „Parlament der Wirtschaft“ Bichelmeier nun mit großer Mehrheit. Der 54-Jährige ist Geschäftsführender Gesellschafter des 1899 gegründeten Unternehmens Rack & Schuck, das in Mannheim-Käfertal individuelle Displays, Verpackungen und Faltschachteln aus Karton und Wellpappe herstellt. Er gehört schon seit zwölf Jahren der Vollversammlung an und war vorher bei den Wirtschaftsjunioren aktiv. Sein Ziel in der Kammer sei, „dem inhabergeführten industriellen Mittelstand Gehör zu verschaffen“ und Präsident Schnabel zu entlasten, erklärte er. Zudem sei die Kammer mit seiner Wahl wieder breiter aufgestellt, denn nach dem „Handelsmann“ Schnabel repräsentiert er die Industrie. pwr