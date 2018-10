Berlin.Margret Rasfeld war Schulleiterin in Berlin, jetzt setzt sie sich dafür ein, dass unser Schulsystem komplett neu aufgestellt wird.

Frau Rasfeld, Sie gelten als Bildungserneuerin. Was läuft falsch an deutschen Schulen?

Margret Rasfeld: Das Prinzip – das ganze System ist falsch. Wir haben die Kinder, die Menschen aus den Augen verloren. Wir sind zu Erfüllern von Standards, zu Ausfüllern von Arbeitsblättern geworden. Dass wir die Kinder mit Ziffern beurteilen, entspricht überhaupt nicht dem Potenzial, das in ihnen schlummert. Es ist längst bekannt, dass die Beziehung zwischen Lernendem und Lehrer wesentliche Grundlage für Lernen ist. Aber an vielen weiterführenden Schulen hat ein Lehrer täglich 100 und mehr Schüler.

Was wollen sie verändern?

Rasfeld: Wir brauchen einen kompletten Systemwechsel. Wir müssen wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es geht darum, Persönlichkeiten zu entwickeln, sie ihre Talente entdecken zu lassen. Es braucht eine andere Bildung, um die Kraft des Wir zu entdecken, um Gemeinschaft zu fördern. Schule kann ein wunderbarer Ort sein.

Wie sieht es in der Realität aus?

Rasfeld: Deutschland hat es besonders schwer, eine gemeinsame Bildungsvision zu entwickeln. Grund dafür ist der Föderalismus, die Länder sind für die Bildung zuständig und die stecken fest im Wettbewerb, etwa um das gute Abschneiden bei Bildungsrankings. Baden-Württemberg zum Beispiel ist in einigen Rankings, etwa bei der Lesekompetenz, abgerutscht – und greift sofort zu mehr vom Alten.

Wie meinen Sie das?

Rasfeld: Da wurde der Modellversuch zur Grundschule ohne Noten abgeschafft und mehr Deutschunterricht eingeführt. Ich schlage vor, ältere Schüler zum Vorlesen in die Grundschulen zu schicken. Die sind sehr kreativ, können die Grundschüler richtig begeistern. Im Nu wären wir damit Leseland Nummer eins. Die Bildungspolitik ist festgefahren. Deshalb müssen wir direkt an den Schulen zeigen, was wir verändern können.

Kann das funktionieren?

Rasfeld: Es gibt schon einige Schulen, die erfolgreich anders arbeiten. Eine Grundschule in Bremen zum Beispiel – eine Brennpunktschule mit Schülern aus 80 Nationen – arbeitet jahrgangsgemischt und hat ein halbes Jahr Theater gespielt. Die Kinder sind dabei unglaublich gewachsen – sie haben Selbstbewusstsein gewonnen, ihre Angst vor dem Sprechen vor Publikum verloren und ganz viel über Sprache an sich gelernt. Wir haben an meiner Schule in Berlin viele Anfragen, daher weiß ich, wie groß die Sehnsucht nach etwas anderem ist.

Sie waren bis 2016 Leiterin an einer Berliner Gemeinschaftsschule, was ist dort anders?

Rasfeld: Wir arbeiten in Lehrer-Teams, die einen Jahrgang betreuen. Die kennen die Schüler gut und können sich untereinander absprechen. Eine der größten aktuellen Herausforderungen ist der Umgang mit Komplexität – das lässt sich nicht mit einzelnen Fächern lösen. Und auch nicht, indem man den Kindern immer vorsetzt, was sie im Gleichmarsch lernen sollen. Deshalb haben wir einen Tag pro Woche Projektlernen angesetzt. Dabei gehen die Schüler ihren eigenen Forscherfragen nach, sie können auch mit externen Experten arbeiten.

Was passiert an anderen Schultagen?

Rasfeld: Wir arbeiten jahrgangsgemischt von Klasse sieben bis neun. Die Schüler lernen gemeinsam das Grundwissen für die Zentralprüfungen. Die Schüler können sich morgens aussuchen, ob sie in Deutsch, Englisch oder Mathe gehen und dann eigenständig mit modernen Materialen lernen. Sie können auch selbst entscheiden, wann sie ihren Test schreiben wollen. Wenn sie eine Frage haben, bitten sie zuerst ihre Mitschüler um Hilfe, erst dann den Lehrer. Der hat mehr Zeit für schwächere Schüler. Er ist Begleiter und Unterstützer – das ist eine sinnerfülltere Rolle als in herkömmlichen Schulen.

Sie haben das Fach Verantwortung eingeführt – warum?

Rasfeld: Wir lernen am besten im realen Leben. In dem Format Verantwortung bekommen die Schüler in der Ganztagsschule einen Nachmittag in der Woche frei, um sich eine ökologische oder soziale Aufgabe im Gemeinwesen zu suchen. Sie kümmern sich zum Beispiel um alte Menschen oder helfen jüngeren Schülern in sozialen Brennpunkten. Dadurch merken sie ganz früh, dass sie gebraucht werden, dass sie helfen können. Solche Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sind sehr wichtig.

Und wie bereiten Sie Jugendliche auf die Arbeitswelt vor?

Rasfeld: Der Umgang mit Ungewissheit, mit plötzlichen Veränderungen ist in unseren Zeiten eine der größten Herausforderungen. Wir müssen die Jugendlichen ja auf Berufe vorbereiten, die es noch gar nicht gibt. Das lernen die nicht mit einem immer gleichen Stundenplan – sondern bei uns in dem Format Herausforderung. Sie müssen sich in kleinen Gruppen drei Wochen lang einer Herausforderung außerhalb von Berlin stellen. Dafür haben Sie nur 150 Euro zur Verfügung.

Was bringt das?

Rasfeld: Die Schüler arbeiten zum Beispiel auf einem Bio-Bauernhof, sind die deutsch-französische Kriegslinie des Zweiten Weltkriegs abgegangen oder zu Fuß nach Hamburg gelaufen, um in der Suppenküche zu helfen. Die Schüler müssen fremde Menschen, Bürgermeister oder Kirchengemeinden ansprechen, ob sie etwa im Garten übernachten dürfen und dafür die Hecke schneiden. Die Jugendlichen haben die tollsten Begegnungen. Sie lernen, Krisen zu überwinden und auf sich zu vertrauen und mit plötzlichen Veränderungen und Ungewissheit umzugehen. Das ist eine gute Vorbereitung auf die neue Arbeitswelt, wie uns Unternehmen bestätigen.

