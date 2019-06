Bilfinger beschafft sich Geld

Mannheim.Bilfinger hat die im Dezember 2019 fällige Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro erfolgreich refinanziert. Das teilte der Mannheimer Dienstleistungskonzern mit. Die Rückzahlung wird demnach mit vorhandenen Geldmitteln und aus anderen Quellen bedient: Nachdem Bilfinger in den vergangenen Monaten bereits Schuldscheindarlehen von über 100 Millionen Euro begeben hatte, hat das Unternehmen nun eine neue Anleihe in Höhe von 250 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Finanzchefin Christina Johansson sprach in einer Mitteilung von einem Vertrauensbeweis der Investoren in Bilfinger. „Wir haben gezeigt, dass wir in verschiedenen Bereichen des Kapitalmarkts erfolgreich präsent sein können.“

Die neu platzierte Anleihe über 250 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,5 Prozent und einer Rendite von 4,625 Prozent hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis 2024.

Im April 2019 hatte Bilfinger zudem 128 Millionen Euro flüssige Bargeldmittel erhalten. Diese resultierten aus der Rückzahlung einer Kaufpreisstundung, die der heutigen Apleona beim Verkauf der Sparte Building und Facility (Dienstleistungen rund um Immobilien) im Jahr 2016 gegeben worden war. jung

