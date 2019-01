„Billiganbieter bedrohen Existenz“

Stuttgart.Der Pfusch am Bau ist in den vergangenen Jahren schlimmer geworden. Die Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg führt dies auf die wachsende Zahl von Scheinselbständigen zurück, die besonders in den Ausbaugewerken explosionsartig zugenommen habe. Vize-Präsident Rainer König verweist auf eine aktuelle Studie des Bauherren-Schutzbundes, nach der sich die gemeldeten Schadensfälle bei neuen Wohnhäusern zwischen 2009 und 2016 nahezu verdoppelt hätten. Die häufigsten Mängel gebe es an Dächern, Decken, Fußböden und Wänden. König: „In erster Linie liegt das am fehlenden Fachwissen, da die meisten Billiganbieter nicht über die notwendigen Qualifikationen verfügen.“

Die Billigkonkurrenz ist nach Königs Worten für die „ehrlich arbeitenden Betriebe zur echten Existenzbedrohung geworden“. Firmen die nach Tarifvertrag bezahlen, müssten Stundensätze von mehr als 50 Euro verrechnen und seien nicht konkurrenzfähig zu Ein-Mann-Unternehmen, die mit weniger als 40 Euro je Stunde kalkulieren.

„Bei der illegalen Billigkonkurrenz kommen meist moderne Arbeitssklaven aus Osteuropa zum Einsatz, die unter dem Deckmantel der Solo-Selbständigkeit in Kolonnen für Nachunternehmen arbeiten und deshalb weder Steuern noch Sozialabgaben und oft auch keine Mehrwertsteuer zahlen“, beklagt König. Ausgezahlt würden zum Teil acht Euro die Stunde. Der Staat verschließe die Augen vor der Realität.

Branche wächst ungebremst

Die Landesvereinigung verweist die Bauherren auf die Betriebe mit Meisterbrief. Dort sei das umfangreiche Fachwissen vorhanden, das zum Beispiel für eine energetische Sanierung notwendig sei. Würden Dämmplatten nicht korrekt verklebt, drohe schnell Schimmel, erläutert Stuckateur König. Von der Politik wünscht sich der Branchenverband die Wiedereinführung der Meisterpflicht auch für Gewerke wie Fliesenleger oder Trockenbauer.

Derweil hält der Bauboom im Ländle unverändert an. Für 2019 erwartet Verbandspräsident Bernhard Sänger weiter „gute Geschäfte“ mit einem Plus von sechs Prozent auf 18,3 Milliarden Euro. „Der Bau wächst weiter, obwohl sich die allgemeine Konjunktur eintrübt“, zeigt er sich optimistisch. Für das vergangene Jahr rechnet die Branche sogar mit einem zweistelligen Wachstum von rund zehn Prozent auf 17,3 Milliarden Euro. Die größeren Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten meldeten für die Monate Januar bis November sogar ein Umsatzplus von zwölf Prozent.

Sänger wehrt sich gegen die Vorwürfe, die Baufirmen würden die gute Lage zur Gewinnmaximierung nutzen. Der Preisanstieg um 4,5 Prozent bewege sich im normalen Rahmen. Neben den Lohnsteigerungen um 5,7 Prozent hätten die Preise für Baustahl in nur zwei Jahren um 50 Prozent zugelegt. Sänger geht davon aus, dass die Baupreise 2019 ähnlich zunehmen.

