Billigflieger machen Lufthansa zu schaffen

Frankfurt.Anleger reagierten am Montag geschockt und stießen das Papier massenweise ab: Um mehr als zwölf Prozent rauschte der Aktienkurs der Lufthansa zeitweise nach unten, nachdem die Airline am späten Sonntagabend eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Mit einem Kurs von rund 15,50 Euro war die Aktie so billig wie zuletzt Anfang April 2017.

Grund für die Gewinnwarnung: Der Preiskampf mit Billigfliegern in Europa, der dazu führt, dass der Lufthansa-Billigfluganbieter Eurowings in diesem Jahr nicht in die schwarzen Zahlen fliegen, sondern deutlich rote Zahlen schreiben wird. Die Erträge im Europa-Verkehr, insbesondere in Deutschland und Österreich, seien durch anhaltende Überkapazitäten unter Druck, teilte die Lufthansa mit.

„Aggressiv in den Markt drängende Wettbewerber sind bereit, erhebliche Verluste hinzunehmen, um ihre Marktanteile auszubauen“. Dies drücke die Durchschnittseinahmen pro Ticket bei Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss und auch bei Eurowings.

Lufthansa versucht, in diesem Preiskampf mitzuhalten. Man werde die führende Marktposition im harten Wettbewerb weiter konsequent verteidigen und die Profitabilität sichern. Lufthansa-Chef Carsten Spohr beklagt immer wieder, dass Flugtickets im Europa-Verkehr zum Teil billiger seien als das Parken am Flughafen.

Neuer Tarifkonflikt

Unterdessen bahnt sich bei der Lufthansa ein neuer Konflikt mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo an. Die Gewerkschaft warf der Fluggesellschaft am Montag vor, „jedes Gespräch mit der Kabinengewerkschaft konzernweit“ abzulehnen. Insbesondere bei der Lufthansa-Tochter Eurowings spitze sich der Konflikt nun zu. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019