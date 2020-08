Biontech hält an Fahrplan fest

Mainz.Das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech will zusammen mit dem Kooperationspartner Pfizer schon im Oktober bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Zulassung seines Corona-Impfstoffs Bnt162 stellen. Die Behörde hat Biontech bereits einen sogenannten Fast-Track-Status zugestanden und damit ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.

Weltweit läuft seit Ende Juli die erste Wirksamkeitsstudie von Bnt162 bei bis zu 30 000 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 85 Jahren in rund 120 Studienzentren. „Im zweiten Quartal haben wir bedeutende Fortschritte hin zu unserem Ziel gemacht, einen möglichen Covid-19-Impfstoff so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen“, sagte Biontech-Mitgründer und Unternehmenschef Ugur Sahin am Dienstag in Mainz.

Die Beschäftigten hätten es geschafft, die erste Wirksamkeitsstudie von Bnt162 in Rekordzeit zu starten. Das ermögliche, „bereits im Oktober dieses Jahres einen Zulassungsantrag zu stellen, sofern die klinischen Studien erfolgreich sind.“ Noch steckt das Unternehmen aber tief in den roten Zahlen.

Seit Januar forscht das Mainzer Biotech-Unternehmen an einem Corona-Impfstoff. Mittlerweile haben Biontech und Pfizer bereits die ersten kommerziellen Liefervereinbarungen für dieses und kommendes Jahr über insgesamt 250 Millionen Impfdosen mit Großbritannien, den USA, Japan und Kanada geschlossen. Allein 100 Millionen Dosen haben sich die USA für einen Kaufpreis von 1,95 Milliarden Dollar gesichert. Dazu besteht eine Option für den Kauf von weiteren 500 Millionen Dosen.

Fabrik in China geplant

Alle Vereinbarungen seien aber abhängig vom klinischen Erfolg der Studien und behördlichen Zulassung des Impfstoffs, betont Sahin. Bis Ende 2020 wollen Biontech und Pfizer bis zu 100 Millionen Covid-19 Impfdosen herstellen, 1,3 Milliarden bis Ende 2021. Derzeit verfügt Biontech über zwei Fabriken in Deutschland, Pfizer will eine in Europa und drei in den USA aktivieren. Gemeinsam mit Fosun will das Mainzer Unternehmen eine Impfstofffabrik in China für den dortigen Markt bauen.

Finanziell sieht sich Biontech für die weitere Arbeit an Covid-19-Impfstoff gut aufgestellt. Ende Juni verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 573 Millionen Euro. Zusätzlich erhielt man über eine Kapitalerhöhung und eine Privatplatzierung von Aktien weitere 681 Millionen Euro. Außerdem hatte die Europäische Investitionsbank (EIB) weitere 100 Millionen Euro an Fremdkapital beigesteuert.

Daneben erhielt das Mainzer Unternehmen im zweiten Quartal knapp 217 Millionen Euro an Vorauszahlungen aus der Impfstoff-Kooperation mit Pfizer und der Beteiligung des chinesischen Investors Fosun Pharma. Insgesamt seien Kosten und der Kapitalbedarf für die nächsten 24 Monate gedeckt, heißt es in Mainz.

Allerdings ist das Unternehmen weiter ins Minus gerutscht. Im zweiten Quartal summierte sich der Netto-Verlust auf gut 88 Millionen Euro, im gesamten ersten Halbjahr auf knapp 142 Millionen Euro nach 91 Millionen im Vorjahreszeitraum. Zwischen April und Juni verbuchte Biontech einen Umsatz von knapp 42 Millionen Euro, im ersten Halbjahr waren es gut 69 Millionen Euro nach 52 Millionen Euro im Vorjahr.

Mitarbeiterzahl steigt auf gut 1300

Für Forschung und Entwicklung – auch für Krebs-Präparate – wurden in den ersten sechs Monaten gut 160 Millionen Euro ausgegeben, 50 Millionen mehr als von Januar bis Juni 2019, unter anderem bedingt auch durch die höhere Zahl von Beschäftigten, derzeit sind es gut 1300. Seit Oktober vergangenen Jahres ist die Aktie von Biontech an der US-Technologie-Börse Nasdaq gelistet. Der Kurs ist seitdem deutlich von 15 auf aktuell gut 70 US-Dollar gestiegen. Biontech wird trotz des dreistelligen Millionenverlustes mit rund 17,5 Milliarden Dollar bewertet, umgerechnet knapp 15 Milliarden Euro bewertet.

