Biowolle ja, höherer Lohn nein

Berlin.Was die Menschen den Tieren antun, wissen australische Merinoschafe. Manche Züchter schneiden ihnen die Haut um den Schwanz ab – ohne Betäubung. Das soll einen Befall mit Fliegenmaden verhindern. Proteste von Tierschützern und Boykottaufrufe gab es immer wieder. Nun will der Handelskonzern Rewe in diesem Jahr eine Leitlinie veröffentlichen, damit seine Wollelieferanten auf die „Mulesing“ genannte Methode verzichten. So steht es in der Selbstverpflichtung, die das Unternehmen kürzlich beim Textilbündnis eingereicht hat.

Diese Organisation, ins Leben gerufen von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), soll die Produktionsbedingungen in der weltweiten Textilindustrie verbessern. Beispielsweise geht es darum, dass die Hersteller auf giftige Chemikalien verzichten, die Fabriken gegen Brände sichern und den Beschäftigten bessere Löhne zahlen.

In diesem Jahr müssen die 79 Mitgliedsfirmen des Bündnisses erstmals ihre Maßnahmenpläne, sogenannte Roadmaps, veröffentlichen. Was steht da drin? Und was bringt der Prozess für die Arbeitnehmer? Drei Beispiele geben Aufschluss.

Zahl der Ziele unterschiedlich

Rewe, der drittgrößte Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands, verkauft auch Textilien, etwa Strümpfe, Socken und Schuhe. Der Discounter Aldi Nord bietet neben Nahrungsmitteln ebenfalls Bekleidung an. Die Filialen der Firma S.Oliver aus Rottendorf, Bayern, findet man in vielen Einkaufspassagen. Kleider „Made in China“, Kapuzenpullis „Made in Bangladesh“: Zahlreiche Produkte von S.Oliver kommen aus problematischen Ländern.

Schon auf den ersten Blick unterscheiden sich die Pläne der drei Textilbündnis-Mitglieder stark. Rewe veröffentlicht 31 Ziele, die man 2018 erreichen möchte. „Das Unternehmen nimmt die Roadmap-Erstellung ernst“, sagt Gisela Burckhardt, die die Kampagne für saubere Kleidung im Textilbündnis vertritt. Die zehn Ziele von Aldi nehmen sich dagegen etwas dünn aus, wenngleich das Unternehmen schon einige Fortschritte in früheren Berichten dokumentierte. So hat Aldi das Mulesing bei Schafen bereits ausgeschlossen. S.Oliver kommt mit zwölf Zielen aus. Burckhardt: „Die Roadmap von S.Oliver ist sehr schwammig, es gibt selten klare Aussagen und Indikatoren.“

Einen Schwerpunkt legt das Bündnis bei Baumwolle. Konventionell angebauter Rohstoff soll zurückgedrängt, die Umweltschäden durch Chemie verringert werden. Das Ziel der Mitglieder lautet, „bis 2020 mindestens 35 Prozent nachhaltige Baumwolle einzusetzen. Dabei müssen zehn Prozent der Gesamtmenge Bio-Baumwolle sein.“

Rewe sei schon weiter, erklärt das Unternehmen – im vergangenen Jahr habe man „70 Prozent nachhaltige Baumwolle“ erreicht. Dies wird unter anderem nach den Kriterien des Global Organic Textile Standard (GOTS) definiert. Der Plan für 2018 sieht nun vor, 75 Prozent nachhaltige, darunter 20 Prozent Bio-Baumwolle, gemessen an der Gesamtmenge, zu beschaffen. Aldi Nord will 30 beziehungsweise 20 Prozent erreichen. S.Oliver fängt dagegen erst an. Ein Prozent nachhaltige Baumwolle steht auf dem Plan.

Wirkung erzielt das Bündnis auch, weil sich die Mitglieder auf eine lange Liste giftiger und gesundheitsgefährdender Chemikalien einigten, die sie aus der textilen Produktionskette verbannen wollen. Sowohl Rewe, als auch Aldi und S.Oliver haben ihre Geschäftspartner und Produzenten verpflichtet, auf bestimmte Stoffe zu verzichten.

Nur langsam Fortschritte

Im Vergleich zu den ökologischen Zielen tun sich die Firmen bei den sozialen schwerer. Bereits für 2018 empfiehlt das Bündnis, dass jedes Unternehmen über „einen effektiven Beschwerdemechanismus verfügen“ solle. Darunter sind etwa Kontaktstellen zu verstehen, bei denen die Beschäftigten der Zulieferfabriken auf Gefahren und Sicherheitsprobleme hinweisen können. Rewe will ein solches Konzept nun „bis Ende 2019“ entwickeln – mit mindestens einem Jahr Verspätung. Aldi ist noch langsamer: Man „unterstützt die Entwicklung einer Bündnisinitiative“ zu diesem Thema. S.Oliver will „Daten auswerten“.

Eine wesentliche Schwachstelle in den Roadmaps und der Unternehmenspraxis ist die Bezahlung der Beschäftigten bei den weltweiten Zulieferern. Die Mitglieder des Bündnisses haben zwar grundsätzlich akzeptiert, dass alle Arbeiter existenzsichernde Löhne erhalten sollten. Existenzsichernde Gehälter liegen in der Regel weit über den Mindestlöhnen, die die Regierungen vieler Produktionsländer festlegen. Rewe verspricht nun, sich dieses Jahr mit Experten anderer Firmen über höhere Löhne „auszutauschen“. Aldi erklärt, die Löhne seiner Zulieferer „analysiert“ zu haben. Im Maßnahmenplan von S.Oliver kommt der Begriff „existenzsichernder Lohn“ nicht vor. Das sei „enttäuschend“, sagt Burckhardt.

