„Bis zu 100 Milliarden Euro Kredite möglich“

Frankfurt.Günther Bräunig, Vorstandschef der staatlichen Förderbank KFW, rechnet mit mindestens 50 Milliarden Euro an Krediten aus ihren Corona-Programmen für Großunternehmen, den Mittelstand, Einzelhändler, Handwerker, Selbstständige und Freiberufler. „100 Milliarden Euro kann ich mir derzeit nicht vorstellen, aber ich will das auch nicht ausschließen“, sagte Bräunig am Donnerstag bei der telefonischen Bilanz-Pressekonferenz. Bislang habe die KFW fast elf Milliarden Euro ausgezahlt, unter anderem auch an ein Großunternehmen.

Nach seinen Angaben wurde bisher von der KFW keiner der bis Donnerstagmittag eingegangenen 2500 Anträge auf Krisenhilfe abgelehnt. 2100 seien zugesagt, rund 400 befänden sich noch in der Prüfung. Bei 90 Prozent handele sich Anträge auf Kredite bis drei Millionen Euro. Ab kommenden Montag erwarten Bräunig und Ingrid Hengster, im Vorstand der KFW für die Corona-Kreditprogramme zuständig, einen wahren Ansturm auf die Hilfen.

Dann ist die Förderbank in der Lage, Anfragen und Auszahlung bei Beträgen bis zu drei Millionen Euro teilweise innerhalb eines Tages, spätestens aber binnen zwei bis drei Tage abzuwickeln, so dass das Geld in dieser Zeit bei den Antragstellern ankommt. „Es können am Montag pro Stunde 2000 bis 3000 Anträge einlaufen“, vermutet Hengster. „Darauf sind wir und unsere Systeme eingestellt. Pro Tag können wir mehrere Tausend Anträge bearbeiten.“

Bei Anfragen bis drei Millionen Euro verzichtet die KFW auf die sonst übliche eigene Kreditprüfung und übernimmt die Einschätzung der jeweiligen Bank oder Sparkasse, die das Geld letztlich auszahlt. Bei Antragen bis zehn Millionen hat die Förderbank ein beschleunigtes Verfahren etabliert. Bei größeren Beträgen prüft sie selbst wie üblich intensiv.

Milliardengewinn im Vorjahr

Für das erste Quartal rechnet der KfW-Vorstand wegen Wertberichtigungen im Kreditportfolio und Abschlägen bei Beteiligungen in Summe mit Belastungen von einer Milliarde Euro. Dies führe dazu, dass die Förderbank für das erste Quartal 2020 einen Verlust in einer Bandbreite von 600 Millionen bis 950 Millionen Euro erwartet. Eine Prognose für das Gesamtjahr sei derzeit seriös nicht möglich, sagte Bräunig.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die KfW trotz der Zinsflaute erneut einen Milliardengewinn. Wie prognostiziert fiel der Überschuss niedriger aus als 2018, aber besser als erwartet. Unter dem Strich verdiente das Institut rund 1,38 (Vorjahr: 1,64) Milliarden Euro. Das Institut sagte 2019 Fördergelder von 77,3 (75,5) Milliarden Euro zu.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020