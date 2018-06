Bis zu 109 000 Jobs auf der Kippe

Anzeige

Frankfurt.Die zunehmende Elektrifizierung der Autoflotte in Deutschland hat bis 2030 erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigung in der deutschen Automobilindustrie. Unter dem Strich werden danach aufgrund der heute wahrscheinlichen Entwicklung rund 75 000 Arbeitsplätze in der Antriebstechnik und im Motorenbau wegfallen. Sollte der Anteil von Elektrofahrzeugen allerdings stärker als erwartet steigen, könnten rund die Hälfte der derzeit 210 000 Jobs in der Produktion von Antriebssträngen wegfallen.

Dies sind zentrale Ergebnisse einer jetzt von der IG Metall und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Frankfurt vorgestellten Studie. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann sieht aber keinen Grund für Angstmacherei. Er forderte allerdings Politik und Unternehmen auf, die Rahmenbedingungen für den Strukturwandel zu schaffen und die Beschäftigten entsprechend zu qualifizieren.

Deutlich weniger Teile nötig

Betroffen sind damit nach Angaben der IG Metall und des Fraunhofer-Instituts vor allem Zulieferer. Das Institut hat im Auftrag der Gewerkschaft, von BMW, VW, Daimler, Bosch, ZF Friedrichshafen, Schaeffler, Mahle und dem Branchenverband VDA die Studie erstellt. „Je nach Betrieb und Region können die Folgen des Wandels beträchtlich sein“, sagt Professor Oliver Riedel, der Chef des Instituts.