„Blamage für Bundesregierung“

Berlin/Stuttgart.Im Dieselskandal bekommt Deutschland Ärger mit der EU-Kommission. In einem Mahnschreiben macht die Behörde Druck auf Berlin, weil versäumt worden sei, VW nach der millionenfachen Manipulation an der Abgasreinigung von Dieselmotoren zu be-strafen. Welche Folgen hat das für Volkswagen? Wie reagiert die hiesige Politik? Zudem gibt es neue Details zu drohenden Fahrverboten. Wichtige Antworten zum Thema.

Was bedeutet die Mahnung der EU für VW und den neuen Konzernchef Herbert Diess?

Die Krise holt den weltgrößten Autobauer ein – wieder einmal. „Die Branche kommt nicht zur Ruhe“, sagt Autoexperte Stefan Bratzel. Der Skandal belaste nicht nur VW, sondern die ganze Industrie. Diess selbst würde er „noch nicht so sehr in Haftung nehmen“. Sein Vorteil in Sachen Glaubwürdigkeit: Erst im Sommer 2015 zog er in die Führungsetage in Wolfsburg ein, kurz bevor die Manipulationen den langjährigen Konzernchef Martin Winterkorn aus dem Amt fegten. Während der Verfehlungen der Jahre davor war der frühere BMW-Manager Diess noch nicht im VW-Imperium tätig. Allerdings: Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Verdachts der verspäteten Information der Finanzmärkte. Experte Bratzel stellt indes ein „gewisses Versagen der Politik“ fest – klar müsse sein, dass es Sanktionen gebe und gesetzliche Schlupflöcher gestopft würden.

Was hat die Politik bisher unternommen?

Bisher hat die Autobranche aus Berlin relativ wenig zu befürchten. Kritiker warfen der Regierung, vor allem Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), schon seit dem Bekanntwerden des Skandals im September 2015 eine zu große Nähe zu den Herstellern vor. Dobrindt verschleppe die Aufklärung, tue wenig für Kontrollen und Sanktionen. Bratzels Kollege Ferdinand Dudenhöffer spricht von einer „unseligen Verbandelung der CSU mit der Autoindustrie“ und beklagt eine „Blamage für die Bundesregierung“. Der frühere Chef des Verfassungsgerichtshofs für Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, nannte den Verzicht auf Sanktionen mit Blick auf VW und Porsche „zweifellos rechtswidrig“.