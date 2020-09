Blogger willkommen

Ulm.Der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV) öffnet sich für rein digitale Unternehmen. Die Verleger beschlossen bei ihrer Jahrestagung am Freitag in Ulm, dass Blogger und andere Digitalpublisher dem Verband beitreten können. Um sicherzustellen, dass die neuen Mitglieder dieselben Werte bei der Unterstützung einer freien Presse vertreten, beschlossen die Verleger nach VSZV-Angaben eine „Ulmer Erklärung“.

Ziele des Verbands sind demnach „der Kampf gegen jegliche staatliche Einschränkung journalistischer und verlegerischer Arbeit, eine freie kommerzielle Kommunikation, freier Vertrieb, eine geschützte Infrastruktur der Zustellung in der digitalen und analogen Welt, robuste gewerbliche Schutzrechte, ein starkes Urheberrecht, faire Marktbedingungen und unternehmerische Freiheit“. Der VSZV vertritt die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der Zeitungsverlage in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr hatte bereits der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger beschlossen, sich umzubenennen in Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger. dpa

