Blühende Gründerszene im Ländle

Stuttgart.Das staatliche Förderinstitut L-Bank verzeichnet einen Gründerboom in Baden-Württemberg. Die Förderung für Existenzgründer stieg im letzten Jahr um zehn Prozent auf 660 Millionen Euro. Profitiert haben davon 2900 Neugründungen und Nachfolger in bestehenden Unternehmen. „Die Förderung erreichte eine neue Bestmarke“, erklärte Vorstandschef Axel Nawrath gestern in Stuttgart. Seiner Ansicht nach „wird unterschätzt, dass es in Baden-Württemberg auch in Zeiten mit guter Konjunktur viele Leute mit Gründergeist gibt“. Er ist überzeugt, dass der Trend andauern wird.

Vorreiter ist die L-Bank mit ihrem Programm zur Mikrofinanzierung von Firmengründern, die kein eigenes Kapital haben. Bis zu 10 000 Euro gibt das Förderinstitut, wenn sich Gründungswillige auf einer Internetplattform mit ihrer Idee präsentieren und dort mindestens die gleiche Summe von Unterstützern einsammeln.

Aktuell bewirbt sich zum Beispiel ein Team, das eine mobile Espressobar mit hochwertigem Wildkaffee betreiben will. Die meisten Anträge stammen aus den Bereichen medizinische Hilfen und Beratung. Für die Hausbanken sei eine solche Finanzierung ohne Sicherheit ein „irrwitziger Aufwand“, meint Nawrath.