BMW setzt länger aus

Rund 20 000 BMW-Beschäftigte in Deutschland arbeiten kurz.

München.BMW hat den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa und Nordamerika bis Ende April verlängert. Wegen der Corona-Pandemie sei „mit einem weiteren Rückgang der Nachfrage auf den weltweiten Automobilmärkten“ zu rechnen, teilte BMW am Montag . Weil die Autohäuser geschlossen seien, „wird es noch länger dauern, bis die Märkte sich wieder erholen“. In München, Dingolfing, Regensburg und Leipzig sind derzeit rund 20 000 BMW-Mitarbeiter in Kurzarbeit. BMW hatte seine Werke in Europa schon Mitte März herunterfahren, das US-Werk Spartanburg Ende März. Dagegen laufen die Bänder am größten BMW-Standort Shenyang in China seit Mitte Februar wieder. Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte: „In China sehen wir mit einem starken Auftragseingang die ersten Anzeichen einer Erholung.“

Von Januar bis Ende März hatte BMW 20,6 Prozent weniger Autos verkauft als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Der Konzern verkaufte nur noch 477 111 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. dpa

Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020