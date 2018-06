BMW warnt eindringlich vor Brexit-Folgen

Anzeige

London (dpa) - Nach dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat auch der Autobauer BMW vor den Folgen eines harten Brexits gewarnt. Bis Ende Sommer werde Klarheit benötigt, sagte der BMW-Repräsentant in Großbritannien, Ian Robertson, dem Sender BBC.

Das Münchner Unternehmen stellt auch die Marken Mini und Rolls Royce her und hat rund 8000 Beschäftigte im Vereinigten Königreich.

«Wenn wir in den nächsten Monaten keine Klarheit bekommen, müssen wir damit beginnen, Alternativpläne zu entwickeln.» Sonst würde der Konzern Geld in Konstruktionen investieren, «die wir vielleicht nicht benötigen, in Lagerhallen, die vielleicht künftig nicht brauchbar sind», sagte Robertson. Er sprach von einem bedeutenden Problem, dass die Industrie schädigen könnte.