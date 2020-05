Boddenberg führt Aufsichtsrat

Frankfurt.Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU, Bild) ist am Mittwoch wie geplant zum Aufsichtsratschef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport gewählt worden. Der 60-Jährige folgt dem langjährigen Amtsinhaber Karlheinz Weimar. Das Land Hessen ist größter Anteilseigner des international tätigen Flughafenbetreibers. Boddenberg kündigte in der Corona-Krise schnelles und entschlossenes Handeln an. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020