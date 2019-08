Boehringer-Umsatz legt zu

Ingelheim.Nach gestiegenen Erlösen im ersten Halbjahr peilt der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim im Gesamtjahr 2019 nach wie vor ein leichtes Umsatzplus an. In den ersten sechs Monaten trugen einmal mehr vor allem die Diabetesmedikamente zum Umsatzwachstum bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich kletterten die Erlöse nach 8,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf rund 9,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt war das den Angaben zufolge ein Plus von 4,6 Prozent.

Allein 6,8 Milliarden steuerte das Geschäft mit Humanpharmazeutika bei (Vorjahreszeitraum: 6,1 Milliarden Euro), größter Wachstumstreiber waren Boehringer zufolge die Mittel gegen Typ-2-Diabetes.

Etwas anders gestaltete sich das Bild im ersten Halbjahr beim Geschäft mit der Tiergesundheit. Hier lag der Umsatz mit 2,1 Milliarden Euro zwar auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, währungsbereinigt schlug aber ein Minus von 1,7 Prozent zu Buche.

Als Grund nannte Boehringer die Afrikanische Schweinepest in Asien. In China und Südostasien seien Millionen von Schweinen gekeult worden, um die Krankheit zu stoppen, das habe sich stark auf das Geschäft mit Impfstoffen ausgewirkt. dpa

