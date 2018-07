Böll neuer Präsident

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Die drei großen Bauverbände in Baden-Württemberg haben fusioniert. Wie die Bauwirtschaft Baden-Württemberg mitteilte, gab es zuvor jeweils getrennt einen nordbadischen, südbadischen und württembergischen Verband. Als Präsident des Zusammenschlusses wurde Bauunternehmer Markus Böll (55, Bild) aus Schriesheim gewählt. Mit der Fusion soll das Bauhauptgewerbe in Baden-Württemberg der Politik und Öffentlichkeit als geschlossene Einheit gegenübertreten. „Ziel des Zusammenschlusses der Bauverbände ist es, durch die Bündelung der Kräfte eine Stärkung der Bauwirtschaft im Land herbeizuführen“, erklärte Böll.

Der Verband mit Sitz in Stuttgart sowie Geschäftsstellen in Freiburg und Mannheim vertritt nach eigenen Angaben etwa 1800 Mitgliedsbetriebe mit rund 48 000 Beschäftigten aus dem Baugewerbe und der Bauindustrie in Baden-Württemberg. Hauptsparten seien der Hoch-, Tief- und Straßenbau. Der neue Verband möchte zudem berufliche Nachwuchskräfte gewinnen und in Zusammenarbeit mit Hochschulen des Landes die Berufsausbildung fördern. hhk (Bild: Foto Borchard)