Börse feiert CropEnergies

Mannheim.Verschärfte Klimaschutzziele der Europäischen Union und eine steigende Nachfrage nach Ethanol spielen dem Mannheimer Hersteller CropEnergies in die Karten. Der Aktienkurs hat am Donnerstag mehr als zwölf Prozent hinzugewonnen – und ging mit 14,56 Euro aus dem Handel. Das ist ein neuer Rekord. Die Tochtergesellschaft des Mannheimer Südzucker-Konzerns war damit an der Börse 1,26 Milliarden Euro wert.

CropEnergies, im Jahr 2006 gegründet, stellt aus Agrarrohstoffen und zunehmend auch aus Reststoffen Ethanol her. Dieser erneuerbare Kraftstoff ersetzt überwiegend Benzin und soll helfen, das klimaschädliche CO2 im Verkehr zu reduzieren. Ethanol ist etwa in der Spritsorte E10 enthalten. Weiteres Standbein ist die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln.

Erst am Dienstag hatte CropEnergies die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 erhöht. Das Ergebnis soll deutlich steigen. Nach vorläufigen Zahlen verlief das zweite Quartal stark, der ausführliche Bericht ist für 7. Oktober geplant.

CropEnergies hat Fabriken in Deutschland, Großbritannien, Belgien und Frankreich. Für Marktbeobachter ist das Unternehmen gut auf das starke Wachstum des europäischen Ethanolmarkts vorbereitet und wird einen bedeutenden Anteil daran haben. Da sich der Autoverkehr nach den Einschränkungen durch Corona wieder normalisiere, steige auch die Nachfrage nach Ethanol wieder, schrieben Analysten der DZ Bank. Das mache sich bei den Preisen bemerkbar. Für zusätzliche Fantasie an der Börse sorgt, dass China wohl auch verstärkt auf einen höheren Anteil erneuerbarer Energien setzen will. jung

