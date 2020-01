„Börsenampeln stehen auf grün“

Frankfurt.Jubelschreie bei den Händlern gibt es nicht, aber natürlich aufgehellte Mienen. Seit Tagen schon hatte sich ein neues Allzeithoch im Deutschen Aktienindex Dax mit den Papieren der 30 größten und wichtigsten deutschen Unternehmen angedeutet. Zuletzt hatte die Furcht vor einer Ausbreitung des Coronavirus über China hinaus Anleger, Fondsmanager und andere Investoren vorsichtig agieren lassen. Am Mittwochmorgen ist diese Angst verflogen: Der Dax steigt gleich zum Handelsauftakt auf 13 601 und in der ersten Stunde bis auf 13 640 Punkte, rutscht allerdings später wieder deutlich ab.

Als wichtigsten Grund für die gute Entwicklung nennt Martin Lück, Chef-Anlagestratege des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock in Deutschland, die Zentralbanken. 2018 hätten sie mit Andeutungen auf bevorstehende Zinserhöhungen für die deutliche Talfahrt der Kurse gesorgt, mit dem Schwenk im Frühjahr 2019 für die starke Bergfahrt auch im Dax mit einem Plus von 25 Prozent. „Auch 2020 werden die Notenbanken die Zinsen nicht erhöhen. Damit stehen die Börsenampeln auf grün“. Auch das Wachstum werde sich stabilisieren und damit die Gewinne der Unternehmen wieder nach vorne bringen, was die Kurse stütze, sagt Lück.

Ein Unsicherheitsfaktor in diesem Jahr sind, so der erfahrene BlackRock-Stratege, die Präsidentschaftswahlen in den USA. Er verweist auch auf die Unberechenbarkeit des amtierenden Präsidenten. Auch wenn die Briten zum 31. Januar die Europäische Union verlassen, sei dieses Thema noch nicht durch. Möglicherweise kommt es, sagt Lück, zu einer Verlängerung der Übergangsphase. Dies und weitere geopolitische Unsicherheiten könnten die Stimmung an der Börse und damit auch die Kurse drücken.

Rückschläge möglich

Mehr als 14 000 Zähler für den Dax hält Robert Halver von der Baader Bank in diesem Jahr für erreichbar. Ähnlich beurteilt Tobias Basse von der NordLB die Lage. Indiz für ihn ist auch die fehlende Euphorie an den Märkten. Andererseits rät er aber auch zur Vorsicht. In den Kursen würden „ziemlich positive Szenarien“ vorweggenommen. „Das erhöht natürlich die Gefahr von Rückschlägen. Investoren müssen daher wohl immer mehr zu Risikomanagern werden.“

Deutlicher wird Christian Kahler von der DZ Bank. Der US-Aktienmarkt sei so teuer wie zu Zeiten der Dotcom- und Internet-Blase. Auch der Dax sei hoch bewertet. „Anleger tun gut daran, ihre kurzfristigen Erwartungen an die Aktienmarkterträge herunterzuschrauben.“ Privatanleger sollten sich aber weniger an Allzeithochs orientieren, rät Ulrich Kater, Chef-Volkswirt der DekaBank. „Wesentlich ist vielmehr die Frage, ob Aktien auch langfristig weiterhin Werte schaffen. Das wird der Fall sein“. Aber dazu gehörten immer wieder neue Allzeithochs, aber auch immer mal wieder Korrekturen und Rückschläge. „Wesentlich ist nach wie vor die Langfristigkeit der Anlage.“

Der Dax hat aber aus einem anderen Grund noch Potenzial. Er ist ein sogenannter Performance-Index: In seine Berechnung fließen auch die ausgeschütteten Dividenden ein. Schaut man allein auf den Dax-Kurs-index ohne Dividenden ist von einem Rekord noch lange nichts zu sehen. Aktuell steht er bei rund 6050 Punkten und damit rund 350 Zähler unter dem Höchststand von Anfang November 2017. Darauf weist auch das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hin. „Eine breit gestreute langfristige Aktienanlage zahlt sich immer aus und eignet sich deshalb hervorragend für die Altersvorsorge“, betont Geschäftsführerin Christine Bortenlänger.

Eine Angestellte, die seit 1977 jeden Monat rund 50 D-Mark und dann 25 Euro in einen Aktiensparplan investiert hat, habe durchschnittlich eine Rendite von 8,3 Prozent pro Jahr erzielt. Aus den eingesetzten 12 600 Euro wären bis Ende 2019 rund 103 000 Euro geworden – trotz Rückschlägen etwa durch die Finanzkrise 2008. Damals rutschte der Dax auf rund 4800 Punkte ab.

Deutsche bevorzugen Sparkonten

Trotzdem bleiben die Deutschen bei Aktien zurückhaltend. Nur gut zehn Millionen Bundesbürger über 14 Jahre und damit 16,2 Prozent besitzen Aktien oder Aktienfonds. Nur rund 4,5 Millionen oder sieben Prozent verfügen direkt über Aktien. Nach wie vor setzt die große Mehrheit auf schlecht oder gar nicht verzinste Sparkonten. Vom Dax-Rekord profitieren deutsche Anleger ohnehin nur begrenzt: Nur ein Drittel aller Aktien der 30 Dax-Konzerne liegen in ihren Depots.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020