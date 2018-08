Börsenchaos durch Tweet: Tesla hält die Finanzwelt in Atem

Anzeige

New York (dpa) - Elon Musks tollkühne Erwägungen, Tesla von der Börse zu nehmen, bleiben das große Thema an den Finanzmärkten. Die Frage nach der vom Tech-Milliardär als gesichert bezeichneten Finanzierung eines solchen Deals bleibt weiter offen, was rechtlich Brisanz birgt.

Das «Wall Street Journal» berichtete in seiner Donnerstagausgabe unter Berufung auf Insider, dass die US-Börsenaufsicht den Vorfall bereits prüfe. Die «New York Times» brachte auf den Punkt, was die Wall Street am meisten umtreibt: «Wie will er [Musk] dafür bezahlen?»

Der Tesla-Chef hatte Anleger am Dienstag mit der überraschenden Ankündigung in Aufregung versetzt, mit dem Gedanken zu spielen, den E-Autobauer bei einem Aktienkurs von 420 Dollar zu privatisieren, also von der Börse zu nehmen. Das wäre ein finanzieller Kraftakt der Superlative - Musk bräuchte mehr als 70 Milliarden Dollar, um Investoren anzubieten, ihre Anteile zurückzukaufen. Der Tesla-Chef erläuterte seine Beweggründe zwar später im Firmen-Blog, woher er das Geld für sein Mammut-Projekt nehmen will, erklärte er jedoch nicht.