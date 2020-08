Börsenstart von Curevac am Freitag

Ein Mitarbeiter zeigt eine Flüssigkeit in einer Curevac-Ampulle. © Curevac

Tübingen/New York.Der US-Börsengang des Tübinger Biotechunternehmens Curevac ist laut der New Yorker Technologiebörse Nasdaq für diesen Freitag geplant. Aus dem online abrufbaren Terminkalender der Nasdaq ging am Donnerstag hervor, dass am 14. August erstmals Aktien des Unternehmens öffentlich zum Verkauf angeboten werden sollen. Christof Hettich, der über die Heidelberger dievini Beteiligungsgesellschaft unter anderem mit dem Walldorfer SAP-Mitgründer Dietmar Hopp maßgeblich an Curevac beteiligt ist, bestätigte den Börsenstart auf Anfrage dieser Redaktion. „Um 20 Uhr unserer Zeit wird die Glocke geläutet“, sagte Hettich.

Eine sonst übliche Party für den Börsengang findet Corona-bedingt nicht statt. „Normalerweise geht da die Post ab“, erklärte Hettich. „Es wird dieses Mal einen Livestream geben, an dem die maßgeblichen Leute teilnehmen.“ Zur gleichen Zeit erscheine dann auch das Curevac-Logo auf dem Nasdaq-Gebäude am New Yorker Times Square.

Hopp bleibt Hauptinvestor

Dietmar Hopp ist mit dievini Haupteigner des Tübinger Pharmakonzerns. Und er investiert im Zusammenhang mit dem Börsengang weiter. Stammaktien im Wert von 100 Millionen Euro will er kaufen. Hettich schätzt, dass Hopp zusammen mit dievini dann knapp unter 50 Prozent der Anteile an Curevac hält. Wie hoch Curevac letztlich am Freitag bewertet werden wird, ist noch unklar. Hettich rechnet damit, dass es sich um einen Betrag von rund 2,8 Milliarden Dollar handeln wird. Das hänge aber davon ab, welchen Ausgabepreis die einzelnen Stammaktien haben. Dieser wird voraussichtlich zwischen 14 und 16 Dollar liegen.

Die Firma hofft, an der Börse bis zu 245 Millionen US-Dollar (rund 207 Millionen Euro) einzusammeln. Zunächst würden rund 13,3 Millionen Stammaktien angeboten, hatte das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Zudem solle Zeichnern die Option zum Kauf von bis zu knapp zwei Millionen weiteren Stammaktien gewährt werden. jor/dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020