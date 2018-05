Boom stößt an Wachstumsgrenzen

Anzeige

Wiesbaden/Berlin.Der langjährige Aufschwung der deutschen Wirtschaft stößt allmählich an Wachstumsgrenzen. Wegen eines schwächeren Außenhandels verlor Europas größte Volkswirtschaft bereits zum Jahresbeginn 2018 an Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal – nur noch halb so stark wie Ende 2017, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte.

Zudem drohen weltpolitische Risiken wie mögliche US-Strafzölle auf die Verbraucherstimmung in Deutschland durchzuschlagen. Zusätzliche Gefahren lauern laut dem Marktforschungsinstitut GfK derzeit in Italien. Sollte die umstrittene Regierung in Rom tatsächlich zustande kommen, „könnte Italien größere Sprengkraft entfalten als andere Krisenherde“, sagte der Konsumforscher Rolf Bürkl.

Nach einem mehrjährigen Aufwärtstrend habe sich das Konsumklima inzwischen „mit Auf und Abs“ auf hohem Niveau stabilisiert, berichtete Bürkl bei der Veröffentlichung der jüngsten GfK-Konsumklima-Studie. Die Verbraucherstimmung bekam im Mai erneut einen leichten Dämpfer. Die privaten Konsumausgaben sind mit mehr als 53 Prozent die bedeutendste Säule der Wirtschaftsleistung.