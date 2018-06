Borgward vor Marktstart in Deutschland

Anzeige

Stuttgart.Borgward – der Name ist in Deutschland eine Legende. Vor allem die Isabella-Modelle des 1961 in Konkurs gegangenen Bremer Traditions-Autohersteller sind Kult. Ein Fahrzeug mit dem charakteristischen Rhombus als Markenzeichen war in den Gründerjahren der Republik der Traum vieler Bundesbürger. Die unter dem Dach des chinesischen Herstellers Foton seit 2015 mit den zwei Geländewagenmodellen BX 5 und BX 7 zunächst auf dem chinesischen Automarkt wiederbelebte Marke soll nun auch in Deutschland Fuß fassen – ungeachtet von Berichten über Absatzschwierigkeiten und der Suche nach neuen Investoren.

„Voll im Plan“

Der Markeintritt stehe unmittelbar bevor, bestätigt ein Sprecher der in Stuttgart angesiedelten Borgward AG. Einladungen für Testfahrten mit dem Modell BX 7 TS, mit dem Borgward in Deutschland an den Start gehen will, sind auf den 25. Juni datiert. „Danach werden alle Fragen beantwortet sein“, heißt es noch etwas nebulös.

Der Vertrieb soll über die Neuwagen-Plattform von Sixt erfolgen, der Service von der Werkstattkette ATU erledigt werden. „Dazu sind wir in den finalen Gesprächen“, sagt Kommunikationschef Marco Dalan, ohne sich zu Details zu äußern. Allerdings existiert weder die bereits für Ende 2017 als „Brand Experience Center“ ankündigte Stuttgarter Repräsentanz, noch sind die Verhandlungen über einen geplanten deutschen Produktionsstandort in Bremen abgeschlossen. Doch dessen ungeachtet liege Borgward beim Start in den deutschen Markt „voll im Plan“, betont der Sprecher. „Alles hat sich sehr gut entwickelt.“