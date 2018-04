Bosch sieht Diesel vor neuer Zukunft

Anzeige

Bosch sieht nun die Hersteller am Zug. Denner geht davon aus, dass die neue Technik erst bei Modellwechseln zum Einsatz kommt. Man suche jetzt das Gespräch mit den großen Kunden. Für die Nachrüstung von älteren Diesel mit Euronorm 5 tauge die Technik aber nicht. Voraussetzung seien die neuen Euro-6-Motoren, die seit vergangenem Herbst vorgeschrieben sind.

Bosch ist Weltmarktführer bei der Dieseltechnologie. 50 000 Arbeitsplätze hängen davon ab. Die Rückgänge bei den Dieseleinspritzpumpen in Europa habe man bisher durch Zuwächse beim Lkw-Geschäft in China ausgleichen können, erläutert Denner. Er hofft, dass die „wirklich bahnbrechenden Ergebnisse“ den Antrieb wieder für Käufer attraktiv machen. Bei den Dieselgegnern wirbt er: „Wer die Luftqualität in unseren Städten ganz unideologisch und pragmatisch verbessern will, kommt um den Selbstzünder nicht herum.“

Davon unabhängig spielt Bosch auch bei Elektromobilität und autonomem Fahren vorne mit. 2017 gewann der Konzern 20 Fertigungsaufträge für Elektroantriebe mit einem Volumen von vier Milliarden Euro. Der Konzernumsatz stieg um 6,8 Prozent auf 78,1 Milliarden Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018