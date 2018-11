Der Ausbau des Mobilfunkstandards 5G soll dazu beitragen, Deutschland den Weg in die digitale Zukunft zu weisen. Doch der Technikstandard spaltet Politik und Wirtschaft. Brauchen wir sofort und überall superschnelle mobile Datenverbindungen?

Pro

Von unserem Korrespondenten Hannes Koch

Jeder Privathaushalt und jede Firma kann sich darauf verlassen, einen Strom- und einen Wasseranschluss zu bekommen. Das gehört in der Bundesrepublik zur Daseinsvorsorge. Warum soll das nicht auch für schnelles mobiles Internet gelten? Für die zukünftige Datenversorgung per Mobilfunk versteigert die Bundesnetzagentur demnächst die Lizenzen. Mindestens 98 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland sollen Zugang zu superschnellen mobilen Internetverbindungen erhalten, lautet die Vorgabe der Behörde. Ein bis zwei Millionen Bürger, möglicherweise mehr, blieben an ihren Wohnorten unversorgt. Mobilfunkmasten für alle zu bauen sei einfach zu aufwendig und zu teuer, argumentieren Telekom-Firmen und Netzagentur.

Bei diesem Vorgehen besteht die Gefahr, dass Privathaushalte und Firmen in ländlichen Gebieten von moderner Kommunikation ausgeschlossen werden. Möglicherweise funktionieren dann autonome Fahrzeuge nicht richtig, und Unternehmen können nicht an arbeitsteiligen Prozessen teilnehmen, die schnellen Datentransfer erfordern. Im Vergleich zu den Städten und Metropolen würde das Leben auf dem Land noch unattraktiver als es heute teilweise schon ist. Deswegen muss die Regierung die privaten Mobilfunkanbieter entweder verpflichten, eine flächendeckende Versorgung anzubieten, oder sie sollte ein Modell entwickeln, um das selbst zu realisieren.

Kontra

Von unserem Korrespondenten Finn Mayer-Kuckuk

Wenn ein Schüler eine Vier statt der erwarteten Zwei schreibt, hilft es dann, künftig eine Eins zu verlangen? So klingen die Forderungen der Bundesnetzagentur nach einer Abdeckung von 98 Prozent der Haushalte als Vorbedingung für die Vergabe einer 5G-Lizenz. Doch tatsächlich ist eine zu hohe Vorgabe weder notwendig noch hilfreich. Wichtig ist beim Aufbau der Netze der neuen Generation, dass alle Anbieter die Luft haben, wirklich kräftig zu investieren. Hier sind Prioritäten zu setzen: auf Empfang in der Bahn, entlang der Autobahn, in Städten und Dörfern. Es kommt nicht darauf an, von Anfang an auch tiefe Alpentäler und die Halligen mit maximaler Geschwindigkeit zu erreichen. Die Abdeckung der letzten beiden Prozent der Haushalte würde extrem hohe Investitionen erfordern.

Das Problem liegt heute darin, dass die Versorgung mit den bisherigen Angeboten in der Praxis viel niedriger liegt als angegeben. Die meisten Leute in Deutschland wären glücklich, wenn die vorhandene 4G-Technik bei ihnen wirklich funktionierte. Die Anbieter müssen sich jedoch daran messen lassen, die heute angegebene Abdeckung wirklich zu erreichen. Wenn nicht, sollten harte, finanzielle Sanktionen folgen, die weh tun. Statt ein neues, unrealistisches Ziel auszugeben, obwohl das alte noch gar nicht erfüllt ist, soll das neue Netz vor allem eines: gut funktionieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018