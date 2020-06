Braucht Europa einen Mindestlohn?

Brüssel.Der Blick in die Statistik scheint entlarvend. Die Mindestlöhne in den 27 Mitgliedstaaten klaffen zwischen 12,38 Euro je Stunde in Luxemburg und 1,87 Euro in Bulgarien weit auseinander. Deutschland liegt mit 9,35 Euro auf Rang sieben – kein Ruhmesblatt für das wirtschaftsstärkste Mitgliedsland der Union. Doch dem spontanen Impuls, einen europäischen Mindestlohn einzuführen, widersteht sogar die Europäische Kommission.

Die gab am Mittwoch offiziell den Startschuss für die zweite Beratungsphase zu der Frage, ob sie mit einem EU-Gesetz eingreifen oder weiter auf sogenannte nichtlegislative Instrumente setzen soll. Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, meinte, jede sechste Arbeitskraft in der EU „gilt als Geringverdiener, die Mehrheit davon sind Frauen. Sie werden von der gegenwärtigen Krise am härtesten getroffen.“ Wer über eine Reform des Mindestlohns streiten will, muss also sagen, wie hoch er ausfallen soll, um „am Ort der Arbeit“ einen „angemessenen Lebensstandard zu haben“. Und gegebenenfalls auch, ob die EU in die vorhandenen Systeme eingreifen und Nachbesserungen einfordern sollte.

Die Kommission hielt sich gestern erkennbar zurück, hinterließ höchstens einige Feststellungen: ,,Es wird keinen Einheitsmindestlohn geben“, heißt es da unmissverständlich. Auch müsse jeder Vorschlag aus Brüssel „den nationalen Traditionen – seien es Tarifvereinbarungen oder Rechtsvorschriften – Rechnung tragen.“ Denn: ,,Einige Länder verfügen bereits über ausgezeichnete Systeme.“

Sechs Staaten kennen allerdings überhaupt keine gesetzlich verordnete Lohnuntergrenze. darunter Österreich, Spanien oder Schweden. Das Fazit der Brüsseler Behörde für den Fortgang der Diskussion bleibt bescheiden. Man will ,,funktionierende Tarifverhandlungssysteme stärken“, für nationale Rahmenbedingungen eintreten, um Mindestlöhne festzulegen, die Sozialpartner unterstützen sowie Unterschiede bei den Mindestlöhnen begrenzen.

Sehr konkret ist das nicht. ,,Armut trotz Arbeit“ – diese Forderung stand im Mittelpunkt, als die drei EU-Institutionen im November 2017 einen Katalog mit 20 sozialen Rechten verabschiedeten – „angemessene Mindestlöhne“ gehörten dazu. Drei Jahre später weiß man in Brüssel: Um diese zu garantieren, müsste sich ein EU-weiter Mindestlohn am mittleren Einkommen im jeweiligen Mitgliedstaat orientieren. Im Raum steht die Zahl von 60 Prozent. In Deutschland wären das über zwölf Euro. . .

