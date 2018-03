Brexit wird vor allem deutsche Autoindustrie treffen

Anzeige

Stark exportorientierte Wirtschaftszweige wären der Studie zufolge naturgemäß besonders betroffen. Ein gutes Drittel der neun Milliarden Euro in Deutschland müsste allein die Autoindustrie schultern, die einen großen Anteil an den Exporten nach Großbritannien hat, wie es in der Analyse heißt. Unabhängig von Größe und Branche gelte es für alle Unternehmen, sich auf unsichere Zeiten vorzubereiten, betonte die Deutschland-Chefin von Oliver Wyman, Finja Carolin Kütz. Gerade kleinere Firmen könnten Schwierigkeiten bekommen, die neue Komplexität des Handels mit Großbritannien in den Griff zu bekommen. „Über 60 Prozent der exportierenden kleinen und Kleinstunternehmen in Deutschland handeln nur innerhalb der EU und haben keine Prozesse für den außereuropäischen Handel“, sagte Kütz.

In einem Referendum am 23. Juni 2016 stimmten 51,9 Prozent der Briten für den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union („Brexit“). Premierminister David Cameron trat am 13. Juli zurück, Theresa May folgte ihm nach. dpa

