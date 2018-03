Briefe blieben liegen - Postler im Warnstreik

Anzeige

Karlsruhe.In Baden ist am Freitag mancherorts der Briefkasten leer geblieben: Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben sich wegen des Tarifkonflikts mit der Post rund 500 Zusteller an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Dadurch blieben nach Schätzungen der Gewerkschaft mehr als 300 000 Briefe und 27 000 Pakete liegen; sie werden demnach erst in den nächsten Tagen ausgetragen. Ein Sprecher der Deutschen Post DHL Group betonte aber, dass die «allermeisten Sendungen» wie geplant oder mit einem Tag Verzögerung ihre Empfänger erreichen. «Aufgrund der kurzen Warnstreiks erwarten wir nur für einzelne Sendungen geringfügige Verzögerungen bei der Zustellung.»

Verdi hatte für Freitag in den Regionen Karlsruhe, Pforzheim, Mannheim, Heidelberg, Freiburg und Offenburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bundesweit legten schätzungsweise 1500 Zusteller die Arbeit vorübergehend nieder, wie eine Verdi-Sprecherin in Berlin sagte. Warnstreiks gab es außer in Baden-Württemberg in Hessen, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen. Schon am Vortag hatte es Warnstreiks gegeben. Das Ausmaß der verspäteten Post dürfte sich angesichts des eher geringen Anteils an den Gesamtbeschäftigten in den Regionen aber in Grenzen halten.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 130 000 Tarif-Beschäftigten bei der Deutschen Post rund sechs Prozent mehr Geld. Außerdem soll eine tarifvertragliche Wahlmöglichkeit geschaffen werden, wonach der einzelne Mitarbeiter einen Teil der zu vereinbarenden Tariferhöhung in freie Zeit umwandeln kann. Das bislang jährlich gezahlte, variable Entgelt will Verdi durch einen festen monatlichen Betrag ablösen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 26. und 27. Februar in Bonn statt.