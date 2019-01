Britische Wirtschaft mit Geduld am Ende

London.Sie hatten sich lange Zeit vornehmlich im Hintergrund von Westminster gehalten und dort versucht zu überzeugen, Einfluss zu nehmen, ihre Interessen auszubreiten. Nun aber scheinen die britischen Unternehmen genug vom politischen Chaos zu haben. Sie schlagen Alarm. Oder drücken sie nicht schon vielmehr die Paniktaste? „Wenn es einen Brexit ohne Abkommen gibt, müssen wir bei Airbus möglicherweise sehr schädliche Entscheidungen für Großbritannien treffen“, warnte gestern Tom Enders, der Chef des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus, in einer eindringlichen Videonachricht.

„Luftfahrtindustrie am Abgrund“

Er kritisierte das Vorgehen der britischen Regierung als „Zumutung“. Seine Worte seien keine leere Drohung: „All jene, die daran zweifeln, Airbus könnte im Falle eines No-Deal-Brexit Geschäfte von Großbritannien abziehen, liegen falsch.“ Die britische Luftfahrt stehe nun am Abgrund: „Bitte hört nicht auf den Wahnsinn der Brexit-Anhänger, die behaupten, dass wir, weil wir hier riesige Fabriken haben, uns nicht bewegen werden und immer hier sein werden.“

Es gebe auf der Welt Länder, die gerne Tragflächen für Airbus bauen würden, betonte Enders. „Die britische Luft- und Raumfahrtindustrie steht nun am Abgrund. Der Brexit droht, ein Jahrhundert der Entwicklung auf der Grundlage von Bildung, Forschung und Humankapital zu zerstören.“

Kurz darauf schlug auch die Luxus-Modemarke Burberry Alarm. Sollte das Königreich ohne Austrittsabkommen aus der Gemeinschaft scheiden, würde das „sehr schwierig zu schaffen“ sein. Neue Zölle, die ein ungeordneter Brexit mit sich bringt, könnten das Modehaus Millionen von Pfund kosten. Der Luxusauto-Hersteller Bentley meldete sich ebenfalls zu Wort und warnte, ein ungeregelter Brexit könnte verhindern, dass man in diesem Jahre erstmals wieder Gewinne erwirtschaftet.

Ohne Deal wären die Briten ab dem Austrittstermin am 29. März nicht mehr Teil etlicher Verträge und Vereinbarungen, die die EU für ihre Mitgliedstaaten geschlossen hat. Stattdessen verliefe der Handel auf der Insel nach den Regeln der Welthandelsorganisation, was bedeutet, dass die Außenzölle der EU für Großbritannien gelten würden.

Als Aufreger der Woche aber darf die Ankündigung des Staubsaugerherstellers Dyson bezeichnet werden, seine Firmenzentrale vom idyllischen Örtchen Malmesbury in der Grafschaft Wiltshire nach Singapur zu verlegen. Ausgerechnet. Der milliardenschwere Erfinder und Unternehmensboss James Dyson war einer der prominentesten Befürworter des Brexit. Und so beschwichtigte ein Manager sofort, die Entscheidung habe nichts mit dem bevorstehenden EU-Austritt zu tun – was wiederum viele Briten nicht glauben wollten. Es zog ein Sturm der Entrüstung über die Insel, Dyson wurde als „Heuchler“ bezeichnet. (mit dpa)

