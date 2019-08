Brudermüller spricht Klartext

Ludwigshafen.Als Hubertus Heil und Malu Dreyer (beide SPD) bei der BASF vorfahren, sitzt Martin Brudermüller noch in einer Vorstandssitzung. Der Bundesarbeitsminister ist auf Sommertour durch Deutschland. Beim Termin im Werk des weltgrößten Chemiekonzerns will ihn die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin begleiten. Thema: Ausbildung in Zeiten des digitalen Wandels. Beim Rundgang durch die

...