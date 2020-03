Brüssel hat das letzte Wort

Brüssel.Die tägliche Zeitungslektüre gehört bei den Beamten der Brüsseler EU-Kommission dazu. Und so erfuhren die Mitarbeiter in der Wettbewerbskommission denn im Februar zuerst aus den Medien, dass das französische Unternehmen Alstom die Übernahme der Bahnsparte von Bombardier plant. Zuvor hatte es zwar bereits erste „inoffizielle Anfragen“ gegeben. Aber die Brüsseler Behörde agiert nicht nur gegenüber Korrespondenten nach dem Motto „Was wäre, wenn ...“ – Fragen zum Stand des Verfahrens werden derzeit nicht beantwortet.

Die Prüfung der Fusionspläne kann sich auf jeden Fall etliche Wochen hinziehen. Dabei geht es vor allem um eine Frage: Würde der Wettbewerb auf dem europäischen Markt durch eine marktbeherrschende Stellung der neuen, fusionierten Bahnsparte gestört? Die ersten Zahlen scheinen eine deutliche Sprache zu sprechen.

Sparte mit großen Problemen

Alstom und Bombardier dürften vor allem im Bereich der Diesel- und Hybridfahrzeuge zur Nummer Eins aufsteigen. Auch in dem für den Regionalverkehr wichtigen Segment der Elektrotriebwagen kämen beide in Europa auf einen Marktanteil von 47 Prozent. ICE-Hersteller Siemens würde zusammen mit dem Partner Stadler nur auf 39 Prozent kommen. Allerdings weiß man in Brüssel auch, dass die Zugsparte des kanadischen Herstellers große Probleme hat.

Ende Januar wollte die Deutsche Bahn 25 neue Intercity-Züge in Dienst stellen, ließ die von Bombardier gebauten Garnituren aber stehen, weil es gravierende technische Mängel gab. Beim ICE 4, dem Flaggschiff der deutschen Flotte, bei dem kurioserweise Siemens und Bombardier zusammenarbeiten, gab es Schwierigkeiten mit Schweißnähten. Die Wettbewerbskommission wird dies einbeziehen und sich fragen, ob Bombardier genauso zu bewerten ist wie ein Konzern, der ohne Schwierigkeiten im Markt aktiv ist.

Wirklich entscheidend ist jedoch ein ganz anderer Gesichtspunkt. Schon im Vorfeld signalisiert die Brüsseler Kommission anfragenden Unternehmen, ob sie wirklich mit einer glatten Entscheidung rechnen können. An dieser Stelle hilft ein Blick auf die am Ende gescheiterte Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom. Als Bösewicht galt am Ende zwar die Wettbewerbsbehörde der EU, tatsächlich aber platzte der Deal aus einem ganz anderen Grund.

Brüssel hatte vor allem von Siemens verlangt, Zugeständnisse in zwei anderen wichtigen Unternehmensbereichen zu machen: Eine Verschmelzung jener Betriebsteile für Hochgeschwindigkeitszüge wie ICE und TGV wäre möglich gewesen, wenn die Konzerne gleichzeitig ihre marktbeherrschende Stellung bei Triebwagen aufgegeben hätten. Und noch wichtiger: Siemens hielt faktisch ein Monopol bei den so wichtigen Signalsystemen von Schienenfahrzeugen. Das betrifft jede Untergrund- und jede Straßenbahn, jede Metro, jeden Regionalexpress und alle Fernzüge.

Die Mitarbeiter von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager schlugen Siemens und Alstom vor, die ICE-TGV-Ehe eingehen zu dürfen, wenn sie in den beiden anderen Bereichen Zugeständnisse machen – soll heißen: ihre Monopole aufgeben. In München und Paris arbeitete man daraufhin Pläne aus, die in Brüssel allerdings strikt zurückgewiesen wurden. Bei Triebwagen für den Nahverkehr hätte kein anderer Hersteller einen Fuß auf den Boden bekommen. Und bei der Signaltechnik wäre die marktbeherrschende Stellung von Siemens de facto noch weiter zementiert worden. Da sich beide Häuser weigerten, die Verträge mit entsprechenden Korrekturen nachzubessern, platzte der Deal.

Aus der geplatzten Fusion lässt sich für eine neue Bahn-Ehe allerdings alles ablesen, was an Kriterien angelegt werden dürfte: Alstom und Bombardier werden keinen Blankoscheck für ihren Zusammenschluss erhalten. Sie müssen Raum für andere Hersteller in dem von ihnen dominierten Markt der Elektrotriebwagen sowie der Diesel- und Hybridfahrzeuge schaffen. Ohne derartige Zugeständnisse steht auch diese Fusion unter einem schlechten Stern. Oder doch nicht?

Neue Industriestrategie

Bisher prüft die Kommission nur, ob es auf dem europäischen Markt zu einem Monopol kommt. In wenigen Tagen wird Kommissionschefin Ursula von der Leyen die neue Industriestrategie der EU vorstellen. Beobachter gehen davon aus, dass die Kriterien des Wettbewerbsrechtes dann so geändert werden, dass die künftige Position der beiden Partner auf dem Weltmarkt zum Vergleich herangezogen wird. Und dann hätte eine Fusion große Chancen, weil man einen europäischen Champion schaffen könnte, der gegen den chinesischen Eisenbahn-Staatskonzern CRRC antreten könnte.

Somit heißt die wichtigste Frage derzeit: Prüft Brüssel nach altem oder künftigen EU-Recht? Für Alstom und Bombardier könnte dies zur Schicksalsfrage werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020