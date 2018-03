Brüssel nimmt Honigfälscher ins Visier

Anzeige

In Deutschland können nur 20 Prozent des Bedarfs von heimischen Honigproduzenten gedeckt werden, EU-weit liegt der Anteil bei 60 Prozent. Rund 200 000 Tonnen Honig importiert die EU jährlich. Neben China sind Mexiko und die Ukraine wichtige Exportländer.

Nach Parlamentsangaben erfüllen die importierten Produkte häufig die in der Union geltenden Standards nicht: Bei Tests des gemeinsamen Forschungszentrums der EU-Kommission fielen 20 Prozent der Proben durch. So wird nach Angaben der Forscher etwa Zucker zugesetzt – was bei dem Naturprodukt Honig nicht zulässig ist. Die vergleichsweise teure Ware wird so mit billigen Mitteln gestreckt. Gesundheitlich ist das unbedenklich, aber Verbraucher werden getäuscht.

Können sich Deutsche also überhaupt sicher sein, dass sie sich echten Honig aufs Brot schmieren? Für Helmut Horn ist die Antwort eindeutig: ja. Honig sei in Deutschland eines der am besten kontrollierten Nahrungsmittel, sagt der Experte für Honiganalyse an der Landesanstalt für Bienenkunde im baden-württembergischen Hohenheim. Auch alle Importe – das schließt Honig aus anderen EU-Ländern ein – würden getestet. Allein auf den Tischen der Landesanstalt landen rund 1500 Proben im Jahr, viele kommen von deutschen Imkern, manche auch von industriellen Herstellern.

Fachleute wie Horn prüfen unter anderem die Zusammensetzung des Zuckers im Honig, den pH-Wert und den Aminosäuregehalt. Der Honiganalyst kann mit dem Mikroskop zudem herausfinden, woher ein Honig kommt. Die Zusammensetzung der Pollen verrät es ihm. So kann er zudem sagen, ob mehrere Sorten gemischt wurden. Nur bei solchen Mischprodukten der Lebensmittelindustrie findet er nach eigenen Angaben auch gelegentlich Hinweise, dass Honig gestreckt wurde.

„Verbraucher ist der Geprellte“

Honig zu mischen, ist nicht verboten – und auch keine Panscherei. Trotzdem lässt dies Verbraucher oft im Unklaren. Denn die Deklaration verrät oft nicht, woher der Honig genau herkommt. Imkerbund-Präsident Peter Maske sagt, es sei ausreichend zu schreiben: Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Kommt er aus Deutschland oder Rumänien, China oder Mexiko? „Der Verbraucher ist der Geprellte“, sagt Maske. „Er weiß nicht, was er isst.“

