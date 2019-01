Buchhändler unter Druck

Frankfurt.Aufatmen in der krisengeschüttelten Buchbranche: Ein solides Weihnachtsgeschäft hat der Branche im vergangenen Jahr ein minimales Plus beschert. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 0,1 Prozent, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gestern in Frankfurt mitteilte. 2017 war der Umsatz im Buchmarkt um 1,6 Prozent auf 9,13 Milliarden Euro geschrumpft.

„Zeichen des Aufbruchs“

Der traditionelle Handel vor Ort hat sich 2018 vom Einbruch im Jahr zuvor (minus drei Prozent) erholt. Dennoch sind die sogenannten Sortimenter mit 0,6 Prozent weiter im Minus und damit unter Druck. Dazu passt die Nachricht, dass Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia mit der Nummer vier der Branche – der Mayerschen Buchhandlung – fusioniert. Das gaben beide Unternehmen gestern bekannt.

Thalia betreibt in der Metropolregion Rhein-Neckar zwei Filialen in Mannheim sowie weitere in Ludwigshafen, Heidelberg und Frankenthal. Die Mayersche Buchhandlung ist ausschließlich in Nordrhein-Westfalen vertreten. Thalia-Mehrheitsgesellschafter Manuel Herder wertete den Zusammenschluss als „ein Zeichen des Aufbruchs gegen die Marktmacht globaler Online-Händler und für die innerstädtische Lesekultur“. Besonders der US-Internetgigant Amazon macht den Buchhändlern Umsätze streitig.

Durch den Zusammenschluss wollen Thalia und die Mayerschen Buchhandlungen ihre Kräfte bündeln – sowohl im stationären Geschäft als auch im Online-Handel. Zur Mayerschen Buchhandlung gehört außerdem der Shop-in-Shop-Anbieter Best-of-Books, der Bücher unter anderem in SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten, Supermärkten und Drogerien verkauft.

Genaue Zahlen zu Umsatz und Wachstum im Internethandel will der Börsenverein des Buchhandels erst Mitte des Jahres veröffentlichen. Der Branchenverband sieht jedoch ein positives Zeichen. „Das Buch bleibt ein zentrales Medium der Unterhaltung, der Information und der Meinungsbildung“, sagt Börsenvereins-Vorsteher Heinrich Riethmüller.

Die Zahlen zeigen allerdings auch, dass sich der Kaufschwund im Handel ungebremst fortsetzt. Der Absatz von Büchern – also die Zahl verkaufter Exemplare – ging im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent zurück. Höhere Preise konnten dies beim Umsatz jedoch wieder wettmachen. dpa

