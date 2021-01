Bürger warten einen Monat auf Post

London.Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie kann die britische Post landesweit in 28 Gegenden kaum noch Briefe und Pakete ausliefern. In diesen Regionen – 27 in England und eine in Nordirland – stehe zu wenig Personal zur Verfügung, weil viele Mitarbeiter krank seien oder sich in Selbstisolation befänden, teilte die Royal Mail mit. Mancherorts warten Menschen bereits seit mehr als einem Monat auf Sendungen, wie britische Medien berichteten. Nun wächst vor allem bei Älteren die Furcht, dass sie ihren Termin für eine Corona-Impfung nicht rechtzeitig erhalten. Royal Mail versprach, nach besten Kräften alles zu tun, um die Sendungen zuzustellen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021