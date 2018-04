Bürger zahlen immer noch lieber bar

Frankfurt.107 Euro hatten Bundesbürger im vergangenen Jahr im Schnitt in ihrer Geldbörse – 101 Euro in Scheinen und sechs Euro in Münzen. Und jeden Monat heben sie im Schnitt 615 Euro am Geldautomaten ab oder lassen sich es sich am Schalter aushändigen – im ganzen Jahr sind es 7374 Euro.

Schließlich zahlen die Deutschen an der Ladenkasse immer noch in drei von vier Fällen bar, wie

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2193 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018