Bund wartet Testlauf in Köln ab

Frankfurt.Fraport-Chef Stefan Schulte ist mit dem zu Ende gehenden Jahr zufrieden und blickt auch optimistisch in die Zukunft. Der Bau des Terminals 3 schreitet plangemäß voran, die Zahl der Flugbewegungen wird nach seiner festen Überzeugung trotz einer vorübergehenden „Delle“ weiter steigen. Doch es gibt etwas, das den Vorstandsvorsitzenden der Flughafenbetreiber-Gesellschaft „sehr ärgert“: Die Einführung des neuen Gepäckkontrollsystems mit CT-Scannern wird wohl noch eine ganze Zeit auf sich warten lassen.

Dabei sind die Warteschlangen vor den Kontrollschaltern auf dem größten deutschen Flughafen oft genug lang und werden es – so Schulte – gerade zum Weihnachtsverkehr wohl wieder sein. Die Scanner, die auch Flüssigkeiten erkennen können, arbeiten ähnlich wie in der Medizin mit Computer-Tomografie und sollen die Kontrolle des Handgepäcks deutlich beschleunigen. In München wurden sie bereits getestet und sind inzwischen regulär im Einsatz. Dennoch dürfen sie für Frankfurt und andere Flughäfen noch nicht angeschafft werden, weil der Bund jetzt erst einmal einen offiziellen Testlauf in Köln vorbereitet.

Das aber wird zu einer weiteren Verzögerung bei den Bemühungen führen, die aufwendigen Gepäckkontrollen schneller zu machen. Der Fraport-Chef versteht die Welt nicht mehr: „Soweit ich weiß, gehört Bayern zu Deutschland. Ich frage mich, was da noch getestet werden muss?“, fügt Schulte vor Journalisten in Frankfurt hinzu. Doch die Antwort weiß er selbst: Bayern führt die Gepäckkontrollen im Flugverkehr mit der Landespolizei in Eigenregie durch, während sie auf den anderen deutschen Flughäfen Aufgabe der Bundespolizei sind.

Dennoch hätte das Bundesinnenministerium nach Überzeugung Schultes Bayern als Testfall nehmen können, zumal die neuen CT-Scanner ja auch im Ausland längst im Regelbetrieb sind. „Da ist man einfach verärgert, dass es überhaupt noch getestet wird, und wenn schon, könnte man es ja auch da machen, wo wirklich Verkehr ist, und nicht an solch einem kleinen Flughafen wie Köln“, macht der Fraport-Chef seinem Unmut weiter Luft.

Samstag, 07.12.2019