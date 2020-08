Bund will Milliarden mit Öko-Anleihen einnehmen

Frankfurt.Der Bund wird im September nach jahrelanger Vorbereitung die erste grüne Bundesanleihe begeben. Das Volumen wird nach Angaben von Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (SPD) bei mindestens vier Milliarden Euro liegen, die Laufzeit bei zehn Jahren. Die Rendite wird mit minus 0,51 Prozent aber negativ sein. Im vierten Quartal soll eine zweite Anleihe vermutlich mit fünfjähriger Laufzeit begeben werden.

„Umweltfreundliche Wirtschaft“

Insgesamt beziffert Kukies das Volumen der grünen Anleihen des Bundes in diesem Jahr auf elf Milliarden Euro. Damit sollen „grüne“ Ausgaben des Bundes aus dem Vorjahr im Volumen von 12,6 Milliarden Euro finanziert werden. Investoren sollen sich dabei sicher sein, dass das Geld tatsächlich in grüne Projekte fließt und „Green-Washing“ ausgeschlossen ist.

Über die grünen Bundesanleihen soll nach Angaben von Kukies, Umwelt-Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Tasso Diemer, Chef der Finanzagentur des Bundes, neue Investoren und Emittenten für den Markt für grüne Anleihen gewonnen werden. Die Papiere sollen zudem „als Katalysator dienen, um mehr Investitionen in eine umweltfreundliche Wirtschaft zu lenken“, wie Kukies betont. Er verspricht absolute Transparenz und klare Beschreibungen der Projekte und Vorhaben, die mit dem Erlös aus den grünen Anleihen finanziert werden sollen.

„Transparenz ist entscheidend wichtig“, sagte der Finanzstaatssekretär am Montag. „Die Investoren sollen sicher sein, dass Grün drin steckt, wo Grün draufsteht.“ Anfang nächstens Jahres soll es einen detaillierten Bericht über die Mittelverwendung geben, innerhalb von drei Jahren einen Report über die konkreten Auswirkungen der jeweiligen Investitionen.

Der Bund wird nach Angaben von Kukies von nun an jedes Jahr Grüne Bundeswertpapiere emittieren. Konkrete Angaben über das mögliche Volumen im nächsten Jahr machte er nicht. Mit den grünen Anleihen soll auch Deutschland als Standort für nachhaltige Finanzen gestärkt werden.

Das Geld fließt entsprechend des ebenfalls gestern vorgelegten Rahmenwerks für grüne Bundeswertpapiere in fünf Bereiche – in den Verkehr, in die internationale Zusammenarbeit und damit etwa in Klima- und Umweltvorhaben in Entwicklungsländern, in Forschung, Innovation und Information, in Energie und Industrie sowie in Land- und Forstwirtschaft.

Ausgeschlossen sind unter anderem Finanzierungen von Rüstung, Tabak, Alkohol, fossilen Energieträgern – damit auch Kohle und Kernenergie. Der Bund ist im Vergleich zu anderen Ländern spät dran. Nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW wurden weltweit bislang grüne Anleihen im Volumen von mehr als einer halben Billion Euro begeben, mit starkem Wachstum in den vergangenen Jahren.

