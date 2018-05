Bundesamt legt Daten vor: Hält der Aufschwung das Tempo?

Anzeige

«Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft hält an, auch wenn die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts im ersten Vierteljahr 2018 spürbar niedriger ausgefallen sein könnte als in den Vorquartalen», betonte Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht.

Auch die Bundesregierung erwartet eine Fortsetzung des kräftigen Wirtschaftswachstums in Europas größter Volkswirtschaft. Für Unruhe sorgen allerdings die insbesondere von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikte. Sie könnten die exportorientierte deutsche Wirtschaft belasten.