Bundesbank erwartet „ausgeprägte Rezession“

Frankfurt.Ähnlich wie zuletzt viele Ökonomen zeichnet auch die Bundesbank ein dramatisches Bild über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. „Das Abgleiten in eine ausgeprägte Rezession ist nicht zu verhindern“, heißt es im Monatsbericht März. „Eine wirtschaftliche Erholung wird erst dann einsetzen, wenn die Pandemiegefahr wirksam eingedämmt ist. Vor diesem Hintergrund ist die konjunkturelle Entwicklung von beispielloser Unsicherheit gekennzeichnet.“

Die Pandemie habe die bis in den Februar hinein noch positive Entwicklung abrupt unterbrochen. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen seien in bislang nicht gekanntem Ausmaß eingebrochen. „Voraussichtlich werden die Auswirkungen der Pandemie die Wirtschaftsleistung mindestens in der ersten Jahreshälfte massiv beeinträchtigen“. Konkrete Prognosen wagt die Bundesbank nicht.

Betroffen sind auch nach Ansicht der Bundesbank am stärksten konsumnahe auf das Inland ausgerichtete Dienstleistungen, die bislang die Konjunktur gestützt hätten – wie Gastgewerbe, die Unterhaltungsbranche, aber auch Messebetriebe und Luftfahrtunternehmen. Auch die Schließung von Schulen und Kindergärten strahlten auf die Umsätze und Einnahmen von Unternehmen aus.

Export ebenfalls betroffen

Getroffen wird, so die Bundesbank, auch der Export, weil die Nachfrage in von der Pandemie besonders betroffenen Ländern erheblich zurückgehen werde. Umgekehrt könnte es in Deutschland zu Produktionsausfällen kommen, weil wichtige Vorprodukte fehlten – und dies obwohl es noch Nachfrage gebe.

Die Bundesbank sieht aber auch „zu einem gewissen Grad“ ein Gegengewicht im „ausgebauten“ Sozialsystem in Deutschland, in den Maßnahmen der Geldpolitik mit weiteren Kreditprogrammen und den Krisenhilfen der Politik – vom ausgeweiteten Kurzarbeitergeld, über Kreditgarantien oder Steuerstundungen. Das helfe, die Zahlungsfähigkeit betroffener Unternehmen zu sichern, glaubt man bei der Notenbank.

Die Voraussetzungen für die Krisenprogramme der Bundesregierung und Maßnahmen zur Stimulierung der Konjunktur seien gegeben. „Die deutschen Staatsfinanzen sind hierfür gut aufgestellt.“ Auch auf die gesetzliche Krankenversicherung kommen durch die Corona-Krise erhebliche Belastungen zu und dies nachdem sich das Defizit bereits im vergangenen Jahr auf eine Milliarde Euro ausgeweitet hat. Das Ergebnis verschlechterte sich im Jahresvergleich um 3,5 Milliarden Euro, da sowohl Einnahmen als auch Ausgaben belastet würden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.03.2020