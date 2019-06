Bundeswehr verärgert Handwerk

Berlin.Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, hat die aktuelle Werbekampagne der Bundeswehr scharf kritisiert. Diese hat den Slogan „Gas, Wasser, Schießen“. Damit sucht die Bundeswehr vor allem Handwerker. „Diese Bundeswehr-Kampagne empfinden wir schon als Geringschätzung gegenüber dem Handwerk. Der Werbespruch ist – finde jedenfalls ich – niveaulos“, sagte Wollseifer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das gehört sich einfach nicht.“

Dass gerade die Bundeswehr, die schon genügend Fachkräfte aus dem Handwerk bekomme, „uns jetzt mit einer derart offensiven Abwerbekampagne das Leben schwermachen will, ist schon bemerkenswert“, so Wollseifer weiter. Er habe Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) deshalb einen Brief geschrieben. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.06.2019