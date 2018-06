Burger King sagt McDonald’s Kampf an

Anzeige

München/Mannheim.In der Fast-Food-Branche bahnt sich eine neue Runde im Kampf um Marktanteile an: Burger King will in den nächsten Jahren 300 neue Restaurants eröffnen und das Angebot so um mehr als 40 Prozent ausweiten. „Derzeit haben wir 710 Restaurants in Deutschland“, sagte Deutschland-Chef Carlos Baron der Deutschen Presse-Agentur. „Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2023 mehr als tausend Restaurants zu haben.“ Derzeit ist Burger King in Deutschland halb so groß wie Marktführer McDonald’s, der knapp 1500 Schnellrestaurants betreibt.

Tempo erhöhen

„Unser Ziel für Deutschland ist es, unser Expansionstempo zu erhöhen“, sagte der brasilianische Manager. Das bedeutet bis dahin 50 bis 60 Neueröffnungen im Jahr – im vergangenen Jahr waren es 30. Dabei arbeitet Burger King nach Barons Angaben mit drei Franchisenehmern und „Expansionspartnern“ zusammen. Eine Partnerschaft gibt es seit Anfang des Jahres auch mit Station Food, einem Joint Venture mit der Deutschen Bahn, um neue Burger-King-Restaurants in Bahnhöfen zu eröffnen. In der Region gibt es mehr als 30 Burger-King-Filialen. Für eine Auskunft, ob es auch neue Filialen in der Region geben wird, war das Unternehmen gestern nicht zu erreichen.

Deutschland war lange Nachzügler in der sogenannten Systemgastronomie. Seit einigen Jahren gewinnen Restaurantketten jedoch stark an Boden. Die Unternehmensberatung Treugast Solution schätzte das Wachstum der Systemgastronomie vor einem Jahr auf vier Prozent jährlich – schneller als das der Gastrobranche insgesamt.