Burgerketten zahlen mehr

München.Die rund 120 000 Beschäftigten der Systemgastronomie in Deutschland bekommen mehr Geld. Ab dem 1. Juli steigen die Löhne bei McDonalds, Burger King und Co. in mehreren Schritten um 27,7 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Dienstag nach erfolgreicher Schlichtung mitteilte. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2024, wie der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) bestätigte.

„Die Verhandlungen waren hart und intensiv“, sagte der Schlichter Harald Wanhöfer, Präsident des Landesarbeitsgerichts Bayern. „Jede Seite musste deutliche Zugeständnisse machen und Kompromisse eingehen, um hier zu einem Abschluss zu kommen.“ Mit der aktuellen Vereinbarung werden die von der Gewerkschaft ursprünglich geforderten zwölf Euro pro Stunde für die niedrigste Tarifgruppe nicht ganz erreicht. Dort steigt der Lohn von derzeit 9,35 Euro je Stunde, was dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht, über die Zeit nur auf 11,80 Euro. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020