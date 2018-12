Carlos Ghosn immer mehr unter Druck

Tokio.Seit rund drei Wochen sitzt Renault-Chef Carlos Ghosn (Bild) in Tokio in Untersuchungshaft – jetzt hat Japans mächtige Staatsanwaltschaft Anklage gegen den „Kostenkiller“ erhoben. Hauptvorwurf: Der 64-Jährige soll gegen Börsenauflagen des Landes verstoßen haben.

Mitangeklagt ist seine frühere rechte Hand beim Nissan-Konzern, Greg Kelly, der ebenfalls in U-Haft sitzt. Die Anklage richtet sich auch gegen das Unternehmen. Man nehme die Situation „extrem ernst“, hieß es in einer kurzen Stellungnahme des Renault-Partners, der sich zugleich entschuldigte. In der Renault-Zentrale wollte man dagegen keinen Kommentar abgeben. Nach allem, was bisher bekannt wurde, geht es bei den Anschuldigungen um Ghosns Einkommen seit dem Geschäftsjahr 2010/2011. Über fünf Jahre soll nur die Hälfte seiner Einkünfte von zehn Milliarden Yen (78 Millionen Euro) offiziell ausgewiesen worden sein.

In den vergangenen drei Jahren, so heißt es nach Berichten unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft, soll Ghosn in Komplizenschaft mit Kelly zudem nur rund 2,9 seines 7,2 Milliarden Yen hohen Einkommens angegeben haben. Ghosn soll zwar gegenüber der Staatsanwaltschaft eingeräumt haben, dass seine Einkommensansprüche nicht vollständig ausgewiesen waren. Doch das sei auch nicht nötig gewesen, da es sich um Gehaltszahlungen gehandelt habe, die erst nach seinem Ausscheiden bei Nissan hätten gezahlt werden sollen. Und das sei noch nicht festgezurrt gewesen.

Oder waren diese Zahlungszusagen – die Ansprüche sollen sich bezogen auf die Geschäftsjahre 2010/2011 bis 2017/2018 auf rund neun Milliarden Yen summiert haben – doch hart genug, um sie vorab verpflichtend offenzulegen? Die Staatsanwaltschaft verfügt angeblich über Unterlagen, unterzeichnet von Ghosn. Doch auch Nissan-Chef Hiroto Saikawa soll Papiere zu Zahlungsansprüchen nach dem Ausscheiden, die von Kelly erstellt worden seien, unterschrieben haben.

Japans Finanzaufsichtsbehörde stellte wegen der Vorwürfe gestern Strafanzeige gegen Ghosn, Kelly und den Konzern. Zugleich erließ die Staatsanwaltschaft erneut Haftbefehl gegen Ghosn, der am 19. November festgenommen worden war, und gegen Kelly. Damit könnte sich die U-Haft für den Renault-Chef noch bis zum Ende des Jahres hinziehen. dpa (Bild:dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018