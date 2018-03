„Cava“ wird deutsch

Anzeige

Madrid.„Vor zwei Jahren gab es ein sehr ernsthaftes Angebot eines deutschen Unternehmens“, erzählte Freixenet-Präsident José Luis Bonet im September dieser Zeitung. „Aber im Moment ist da nichts weiter. Was in der Zukunft geschieht, wird Gott sagen.“ Gott hat mittlerweile gesprochen: Freixenet bestätigte gestern den Verkauf von gut der Hälfte seiner Anteile an die Wiesbadener Henkell-Gruppe, die dafür nach einem Bericht der katalanischen Zeitung La Vanguardia rund 220 Millionen Euro bezahlt. Der katalanische Cava-Hersteller wird deutsch. Eine kleine Revolution.

Boykott durch Nationalisten

Wer einen Spanier nach einem typisch katalanischen Produkt fragt, wird als erstes „Cava“ zu hören bekommen: Das ist der Sekt aus dem Anbaugebiet Penedès westlich von Barcelona. Und der berühmteste und mit Abstand meistverkaufte Cava ist der von Freixenet aus dem Städtchen Sant Sadurní d’Anoia. Ihren Erfolg verdankt die Marke guter Werbung, vor allem ihrer Idee, den Sekt in Flaschen aus rauchig beschlagenem Glas zu verkaufen. So ist Freixenet im Supermarktregal schon aus der Ferne zu erkennen. Das hat den Cava zu einem der erfolgreichsten Schaumweine der Welt gemacht. In Deutschland ist er die Nummer zwei, mit etlichem Abstand nach Rotkäppchen.

Aus ausländischer Sicht ist Freixenet ein spanischer Sekt, der auch schon mal mit (andalusischer) Flamenco-Musik beworben wird, aber für die Spanier ist er eben ein katalanisches Produkt, und das ist für die Marke in den vergangenen Jahren zum Problem geworden. Mitte der Nullerjahre fiel es spanischen Nationalisten im Rest des Landes ein, Freixenet dafür zu bestrafen, in Katalonien hergestellt zu werden. Sie riefen zum Cava-Boykott auf, weil damals gerade der katalanische Separatismus zu erstarken begann. Seitdem ist die Unabhängigkeitsbewegung immer nur noch stärker geworden, was den Cava in Spanien nicht beliebter gemacht hat.