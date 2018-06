Cebit macht sich locker

Anzeige

Intel zeigt etwa das erste bemannte Flugtaxi Volocopter auf seinem Stand sowie eine „stehende Welle“. Aus den Augen des Surfers sollen Besucher mit Hilfe von High-tech-Kameras und künstlicher Intelligenz in Echtzeit die Tour mit einer Virtual-Reality-Brille miterleben können.

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI demonstriert an seinem Stand, wie Roboter etwa in Indien oder China per „Fernlehrgang“ neue Fertigkeiten erlernen können. Ein optisches Highlight kommt von SAP. Schon gestern war das Riesenrad des Walldorfer Software-Spezialisten auf dem Campus der Messe in Hannover weithin sichtbar. Es könnte das Zeug dazu haben, ein neues Wahrzeichen der Cebit zu werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.06.2018