Chaos bei ThyssenKrupp versetzt Börse in Ekstase

Anzeige

Essen/Frankfurt.Zerreißprobe bei einer Ikone der deutschen Wirtschaft: Während bei den Beschäftigten des Traditionskonzerns ThyssenKrupp wegen der anhaltenden Führungskrise die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen wächst, beharrt der schwedische Großaktionär Cevian auf einem Umbau des kriselnden Unternehmens. „Um in Zukunft dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen die Geschäftssparten von ThyssenKrupp fokussiert, unternehmerisch und effizient aufgestellt werden“, verlangte Cevian-Gründer Lars Förberg gestern. Die Börse reagierte auf die sich zuspitzende Krise mit einem Kurssprung.

Cevian ist mit einem Anteil von 18 Prozent nach der Krupp-Stiftung zweitgrößter Aktionär von ThyssenKrupp und unter anderem auch am Mannheimer Dienstleistungskonzern Bilfinger sowie am Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB beteiligt. Ursula Gather, Chefin der Krupp-Stiftung, versicherte gestern erneut, die Stiftung werde den Auftrag, „die Einheit des Unternehmens möglichst zu wahren, auch weiterhin verantwortlich wahrnehmen“. Die Stiftung hält noch 21 Prozent des Kapitals von ThyssenKrupp. Ihr Anteil war in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken.

Gather will nicht Nachfolgerin von Ulrich Lehner an der Spitze des Aufsichtsrats werden. Lehner hatte am Montagabend seinen Rückzug von diesem Amt für Ende des Monats angekündigt. Dadurch verschärfte sich die Führungskrise bei ThyssenKrupp noch einmal. Zuvor hatte bereits Vorstandschef Heinrich Hiesinger das Handtuch geworfen. Zuletzt war die nach dem Tod des Krupp-Patriarchen Berthold Beitz angetretene Stiftungschefin Gather ins Zentrum der Kritik geraten. Beschäftigte warfen ihr mangelnde Rückendeckung für die Konzernspitze im Konflikt mit den einflussreichen Investoren vor.