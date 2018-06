Chef geht – Aktie fällt

Anzeige

Hamburg.Der Chef des Nivea-Konzerns Beiersdorf, Stefan F. Heidenreich, wird spätestens zum Ende des kommenden Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden. Heidenreich führt Beiersdorf seit 2012 als Vorstandsvorsitzender und hat dabei mit innovativen Produkten die Marktanteile im umkämpften Kosmetik-Markt gegen zum Teil deutlich größere Wettbewerber ausbauen können. Strategisch setzte Heidenreich nicht allein auf die Weltmarke Nivea, sondern brachte auch die Marken aus der zweiten Reihe wie die Luxusmarke La Prairie und die Tesa-Sparte nach vorn. Der Wert des Unternehmens hat sich in seiner Amtszeit mehr als verdoppelt – an der Börse kam die Nachricht von seinem Abschied nicht gut an: Beiersdorf-Papiere verloren gestern rund sechs Prozent. Heidenreich habe sich freundschaftlich mit dem Aufsichtsrat verständigt, seinen Vertrag nicht zu verlängern, teilte der Konzern mit. Falls der Aufsichtsrat einen Nachfolger finde, werde er sein Amt früher zur Verfügung stellen. dpa