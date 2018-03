Chefmangel befürchtet

Anzeige

München.Die Handwerksbrache warnt vor einem tiefgreifenden Wandel. Etwa ein Fünftel der deutschen Handwerksbetriebe steht in den nächsten Jahren vor der Übergabe. Das ist nach Einschätzung der Handwerkskammern vor allem für die Betriebe eine Herausforderung, in denen es keine Erben gibt oder diese die Firma nicht fortführen. „In den nächsten fünf bis sechs Jahren sind es 200 000 Unternehmen, die zur Übergabe anstehen“, sagt Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. „Das ist ein Riesenthema für die Handwerkskammern.“

Nach Zahlen des bayerischen Handwerkskammertags ist das Durchschnittsalter in vielen Gewerben fortgeschritten. So sind bei Installateuren oder Heizungsbauern die Chefs im Schnitt 50 Jahre alt. Somit ist die Suche nach Nachfolgern Hauptthema der Internationalen Handwerksmesse, die am Mittwoch in München beginnt. dpa