Chefwechsel bei Disney

Burbank.Beim Unterhaltungsriesen Disney gibt es einen abrupt Chefwechsel. Der langjährige Konzernlenker Robert Iger (Bild) tritt mit sofortiger Wirkung zurück – will sich aber vom Verwaltungsrat aus weiter um Inhalte kümmern. Sein Nachfolger an der Firmenspitze wird Bob Chapek, der zuletzt für das Freizeitpark-Geschäft zuständig war. Über einen Nachfolger für den 69-jährigen Iger wurde zwar schon seit Jahren spekuliert. Mit demSpitzenwechsel lieferte Disney dennoch eine Überraschung. Iger sagte, nach dem Start des Streaming-Dienstes Disney+ glaube er, dass nun der optimale Zeitpunkt sei, das Amt an einen neuen Chef zu übergeben. dpa

