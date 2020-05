Chemiebranche erwartet schwieriges Jahr

Frankfurt.Zwar steht die Branche im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen nach eigener Einschätzung bisher noch gut da. Das wird nach Überzeugung des Chemie-Branchenverbandes VCI aber eine „schwere Rezession“ für die Firmen wegen der Corona-Pandemie nicht verhindern. „Die Unternehmen werden die Folgen in den kommenden Monaten stark spüren“, sagte VCI-Präsident Christian Kuhlmann am Mittwoch in Frankfurt. „75 Prozent der VCI-Mitglieder erwarten einen Umsatzrückgang in Europa.“

Vorprodukte fehlen

Den Tiefpunkt der Krise sieht der Verband erst im zweiten Quartal. Wegen der begonnenen Lockerungen und der allmählichen Öffnung der Grenzen rechnet er aber mit einer Trendwende und dem Beginn der Normalisierung im dritten Quartal. Die dann wieder steigende Produktion und Nachfrage würden die Einbrüche seit Mitte März im zweiten Halbjahr aber nicht ausgleichen können. „Der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie steht ein sehr schwieriges Geschäftsjahr bevor.“

Angesichts der großen Unsicherheit wagt Kuhlmann derzeit keine Prognose. Die Stimmung in der Branche sei gekippt, die Geschäftserwartungen seien so stark eingebrochen wie in der Krise 2008/2009. „Nicht nur unsere Branche, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft braucht daher dringend ein Investitions- und Wachstumsprogramm“, fordert der VCI-Präsident.

Das größte Problem sei derzeit der Einbruch der Nachfrage. 40 Prozent der Firmen klagten über einen schweren bis sehr schweren Rückgang der Bestellungen. Daneben fehlten Vorprodukte, Lieferketten seien gestört, und es mangele an Transportkapazitäten. Ein Viertel der Unternehmen befürchtet Liquiditätsengpässe. Allerdings gab und gibt es keine umfangreichen Produktionsstillstände. Immerhin sind bei einem Drittel der Unternehmen die Umsätze stabil, bei 20 Prozent steigen sie im Inland sogar. Dies gilt für Pharmaunternehmen und Hersteller von Desinfektionsmitteln, Seifen und Wasch- und Reinigungsmitteln. Diese Produkte werden oft auf Vorrat gekauft.

Dabei ist das erste Quartal in der Branche noch vergleichsweise gut gelaufen – bis Mitte März. Dann kam es nach Angaben des VCI zum Einbruch. Die Pandemie habe alle Hoffnung auf ein gutes Jahr zunichte gemacht. „Die Produktion ging zurück und die Kapazitätsauslastung sank auf 80,7 Prozent – seit der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 der niedrigste Wert“, heißt es beim Verband.

Immerhin blieb die Beschäftigung in der Chemie- und Pharmabranche im ersten Quartal mit knapp 464 000 Menschen noch stabil. Der Beschäftigungsaufbau sei aber ausgelaufen. Die Unternehmen versuchen derzeit ihre Belegschaften zu halten und setzen dabei verstärkt auf Kurzarbeit. Anfang Mai betraf dies nach Angaben des Chemiearbeitgeberverbandes BAVC fast 90 000 Beschäftigte. Von einem möglichen Personalabbau ist noch keine Rede.

